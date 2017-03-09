В отделении одного из банков на улице Кропоткина в Минске милиция изъяла поддельную 50-рублевую купюру, которую принес столичный предприниматель. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Купюра принадлежала 62-летнему минчанину. Мужчина является индивидуальным предпринимателем, занимается продажей цветов. В тот день он пришел обменять часть вырученных от продаж денег, не подозревая о том, что одна из купюр поддельная.

По словам старшего оперуполномоченного по особо важным делам управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома Юрия Ремберга, в последнее время отмечается увеличение сбыта поддельных белорусских рублей.

С начала 2017 года в Минске выявлено 20 таких фактов, один — в Минской области .

Основная масса фальшивых купюр сбывается на рынках, в магазинах, а также при совершении незаконных сделок с иностранной валютой.

Правоохранители отмечают, что если у вас оказались поддельные деньги, то следует незамедлительно обращаться в органы внутренних дел.

«Обращаем внимание граждан на то, что по правилам Главы 17 Уголовно-процессуального кодекса Беларуси вред, причиненный физическому или юридическому лицу в результате сбыта поддельных денег или ценных бумаг, подлежит взысканию с обвиняемого или лица, на которое в силу закона и в связи с предъявленным иском может быть возложена материальная ответственность за действия обвиняемого», — подчеркнули в милиции.