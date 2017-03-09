В ТРЦ Galleria Minsk приходит «импрессионистская» весна. В помещении нового торгового центра на лофт-выставке « Райский сад импрессионизма » представлены точные полноразмерные копии полотен Ван Гога, Ренуара, Гогена, Писсаро, Дега и других.





Первыми под звуки классической музыки экспозицию оценили журналисты. Среди цветов, фруктов и порхающих птиц организатор выставки Владислав Савин познакомил публику с ключевыми работами экспозиции, а также анонсировал предстоящие лекции о жизни и творчестве знаменитых импрессионистов. Которые будут проходить ежедневно в 15:00, 17:00 и 19:00 часов.





Кроме самой экспозиции, любителей искусства ожидает несколько мастер — классов по живописи маслом, акварелью, пастелью, которые будут проводиться каждую субботу в 16 часов.

Ворота «райского сада» будут распахнуты для посетителей с 10:00 до 22:00 до 23 апреля.



































Стоимость билетов: 7 рублей — полный, 4 рубля — льготный для пенсионеров, студентов, детей старше 7 лет. Детям до 7 лет вход бесплатный. Справки и запись на мастер- класс по телефону 8 029 162 00 36.