﻿ Ван Гог, Ренуар и Гоген: в Galleria Minsk открылась лофт-выставка "Райский сад импрессионизма". 21.by
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Ван Гог, Ренуар и Гоген: в Galleria Minsk открылась лофт-выставка "Райский сад импрессионизма"

10.03.2017 13:42 — Разное | Tut.by  
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В ТРЦ Galleria Minsk приходит «импрессионистская» весна. В помещении нового торгового центра на лофт-выставке «Райский сад импрессионизма» представлены точные полноразмерные копии полотен Ван Гога, Ренуара, Гогена, Писсаро, Дега и других. 


Первыми под звуки классической музыки экспозицию оценили журналисты. Среди цветов, фруктов и порхающих птиц организатор выставки Владислав Савин познакомил публику с ключевыми работами экспозиции, а также анонсировал предстоящие лекции о жизни и творчестве знаменитых импрессионистов. Которые будут проходить ежедневно в 15:00, 17:00 и 19:00 часов.


Кроме самой экспозиции, любителей искусства ожидает несколько мастер — классов по живописи маслом, акварелью, пастелью, которые будут проводиться каждую субботу в 16 часов.

Ворота «райского сада» будут распахнуты для посетителей с 10:00 до 22:00 до 23 апреля.

















Стоимость билетов: 7 рублей — полный, 4 рубля — льготный для пенсионеров, студентов, детей старше 7 лет. Детям до 7 лет вход бесплатный.

Справки и запись на мастер- класс по телефону 8 029 162 00 36.

 
 
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В помещении торгового центра представлены точные полноразмерные копии полотен Ван Гога, Ренуара, Гогена, Писсаро, Дега и других.

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