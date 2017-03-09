Дом № 31 на улице Мира в жилом комплексе «Крона» в агрогородке Прилуки сдали в прошлом году. Раньше это был лабораторный корпус, который застройщик ООО «Техстройресурс» по разрешению властей реконструировал под многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями. Новоселы не могли нарадоваться тому, что живут в спокойном месте с видом на лес. Но недавно члены товарищества собственников дома узнали, что скоро вид из окон изменится.

«Вместо солнечного света — глухая стена»

Новая шестиэтажка № 31 стоит возле леса, в доме много минчан, которые специально уехали из столицы, чтобы жить ближе к природе. Люди говорят: когда заключали договора на свои квартиры, о том, что тут построят еще два жилых дома, им не говорили ни застройщик, ни агентство недвижимости, выступающее официальным продавцом.



Первый дом комплекса «Крона». Песчаная площадка перед ним — место будущей стройплощадки

— За счет товарищества собственников застройщик благоустроил территорию возле дома. И, прокладывая дорожку и устанавливая забор, он оставил прямоугольник земли аккурат у нас под окнами. Когда мы заселялись, спрашивали, что здесь будет, но нам никто ничего не говорил, — говорит член товарищества собственников Максим. — Я узнал о том, что под моими окнами будет две девятиэтажки, когда увидел геодезический знак, забитый по краю фундамента. И все бы ничего, но в новых микрорайонах расстояние между домами 20−40 метров. У нас же получится, что наши окна упираются в глухую стену другого дома на расстоянии 14 метров. Это нарушение всех нормативов. Мы покупали здесь квартиры не для того, чтобы смотреть в глухую стену из окна. Да и девять этажей перекроют нам полностью солнечный свет.

Застройщик: проект прошел все экспертизы, нормы соблюдены

В ООО «Техстройресурс» о жалобах жильцов слышали. Но говорят, что будущие новоселы о том, что рядом с ними построят еще два дома, знали.

— Проектом изначально предусмотрено строительство трех жилых домов в соответствии с генпланом территории. Прилагаемое эскизное решение было размещено в рекламных материалах, объект жилой застройки имеет наименование: «Жилой комплекс «Крона», что само собой подразумевает строительство комплекса домов. Указанная информация не являлась тайной и жители прекрасно знали, что территория будет развиваться, — говорит заместитель директора ООО «Техстройресурс» Дмитрий Мосунов.



Проект жилого комплекса. Эскиз, который, как уверяет застройщик, видели все будущие новоселы первого дома

Застройщик уверяет, что проектирование велось с соблюдением всех градостроительных норм и правил.

— По проекту получены положительные заключения государственных органов и РУП «Главгосстройэкспертиза». Спроектированные дома являются небольшими одноподъезными, будут расположены торцом к существующему дому (не окно к окну) на расстоянии 15 и 18 метров, — говорит Дмитрий. — По проекту начать строительство мы планируем в этом году. Дома будут введены в эксплуатацию в течение шести месяцев с начала строительства.

При благоустройстве территории комплекса предусмотрено устройство парковой зоны, пешеходных дорожек, детской площадки, парковочных мест.