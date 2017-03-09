Выбирать лучшую из лучших среди красавиц столичного прилавка стало уже традицией — конкурс "Мисс торговля" прошел в столице в четвертый раз и организаторы признались, что впредь отказываться от его проведения не намерены.



© Sputnik / Мария Амелина На гомельской "Милкавите" выбрали самую красивую заводчанку

"В торговле работает 85% женщин, и где же еще, как не в этой отрасли устраивать конкурсы красоты и женственности", — уверен председатель жюри, руководитель Минской городской организации Белорусского профсоюза торговли Алексей Кулибаба.

Впрочем, по его словам, такие конкурсы помогают увидеть, насколько талантливы и неординарны бывают скоромные труженицы прилавка — и поют, и танцуют, и выступают с цирковыми номерами, и проникновенно читают стихи.

Накануне конкурса девушки дружелюбно чиркали в гримерках, поправляя локоны и припудривая носики, но уже там было понятно, что накал страстей на шоу будет не шуточным. Готовились к участию в конкурсе они едва ли не с самого Нового года. Каждую девушку готовило ее предприятия, ему она и посвящала свое дебютное выступление на конкурсе.

Лейтмотивом конкурса была, понятное дело, весна, поэтому в туалетах участниц преобладали нежные пастельные тона и в качестве аксессуаров у многих были весенние первоцветы.

Среди конкурсанток были представительницы крупнейших городских магазинов — ГУМа и ЦУМа, универмага "Беларусь" и торгового дома "Коммунарка", Минской овощной фабрики и столичной "Комаровки".

Основным организатором выступило Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома. Его же представительница — специалист по связям с общественностью Яна Гурская и завоевала главный титул. Впрочем, без призов и номинаций не остался никто — ведь их было множество — от титула "Мисс зрительских симпатий" до "Мисс дружба" и "Мисс улыбка".