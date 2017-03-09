



Глава польского правительства заявила в Брюсселе, что Дональд Туск не будет хорошим председателем Евросовета. Почему Польша недовольна высокой должностью земляка?

«Очень плохо, что выбор был совершён вопреки мнению государства, выходцем из которого является кандидат. Это очень опасный прецедент», - сказала премьер-министр Польши Беата Шидло, передает " Радио Польша ".

Лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский разделяет мнение премьера Польши, отмечая, что главой Европейского совета избран человек, который за последние годы нарушил множество принципов, среди прочего, принцип нейтралитета: «Он вмешивался в польские внутренние дела, делал это весьма резким образом, причем в особенных ситуациях, в моменты особой напряженности».

Ярослав Качиньский добавил, что таким образом было нарушено правило, согласно которому высокие должности в Европейском союзе занимают политики, пользующиеся поддержкой в своей стране.

Дональд туск был премьер-министром Польши с ноября 2007 года до сентября 2014 года. 30 августа 2014 года избран на пост председателя Европейского совета.

9 марта 2017 года Дональд Туск был избран председателем Европейского совета на второй срок. На общем заседании 28 стран-членов ЕС выразили свое мнение: 27 стран проголосовали за Дональда Туска. Польша была единственной страной, которая не поддержала его кандидатуру.