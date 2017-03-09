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МАРТ: через соцсети можно продавать только б\у вещи
10.03.2017 13:45 — Разное | Ежедневник
фото: boltai.com
В Беларуси идет борьба с торговлей через соцсети. Однако личных вещей граждан это не касается.
«Ситуация с продажей товаров через социальные сети непростая, и мы уделяем ей очень много внимания. При этом надо отметить, что личные вещи через соцсети физические лица продавать могут», – сказала начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Ирина Барышникова, передает БЕЛТА.
«Реализация товаров, работ, услуг в социальных сетях запрещена — можно продавать только свои личные вещи, бывшие в употреблении».
Она предупредила, что защитить потребителя, который купил товар через соцсети, сложно.
«Даже установить лицо, которое продало товар, часто не представляется возможным, потому что владельцы социальных сетей такую информацию не предоставляют», — пояснила представитель МАРТ.
Она напомнила гражданам, что на государственных ресурсах ведутся всевозможные реестры. Прежде чем заключить сделку, потребитель должен проверить, есть ли такой интернет-магазин в реестре. Если есть, значит, можно покупать товар, нет — не стоит связываться.
Как отмечает
Тем временем финансовая милиция ищет белорусов, которые незаконно торгуют товарами через интернет.
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В Беларуси идет борьба с торговлей через соцсети. Однако личных вещей граждан это не касается.
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