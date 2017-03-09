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МАРТ: через соцсети можно продавать только б\у вещи

10.03.2017 13:45 — Разное | Ежедневник  
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МАРТ: через соцсети можно продавать только б\у вещи

фото: boltai.com

В Беларуси идет борьба с торговлей через соцсети. Однако личных вещей граждан это не касается.

«Ситуация с продажей товаров через социальные сети непростая, и мы уделяем ей очень много внимания. При этом надо отметить, что личные вещи через соцсети физические лица продавать могут», – сказала начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Ирина Барышникова, передает БЕЛТА.

«Реализация товаров, работ, услуг в социальных сетях запрещена — можно продавать только свои личные вещи, бывшие в употреблении».

Она предупредила, что защитить потребителя, который купил товар через соцсети, сложно.

«Даже установить лицо, которое продало товар, часто не представляется возможным, потому что владельцы социальных сетей такую информацию не предоставляют», — пояснила представитель МАРТ.

Она напомнила гражданам, что на государственных ресурсах ведутся всевозможные реестры. Прежде чем заключить сделку, потребитель должен проверить, есть ли такой интернет-магазин в реестре. Если есть, значит, можно покупать товар, нет — не стоит связываться. 

Как отмечает tut.by, в Беларуси были случаи, когда те, кто продавал через интернет свои вещи, получали штрафы. К примеру, житель Гродно разместил на одном из сайтов объявление о продаже новой мясорубки. Однако при расчете с покупателем оказалось, что это была контрольная закупка. Налоговый инспектор предъявил пятикратный налог за попытку незарегистрированной предпринимательской деятельности.

Тем временем финансовая милиция ищет белорусов, которые незаконно торгуют товарами через интернет.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 24
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В Беларуси идет борьба с торговлей через соцсети. Однако личных вещей граждан это не касается.

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