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Лукашенко: декрет №3 направлен именно на профилактику правонарушений

10.03.2017 14:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Обстановка в сфере обеспечения общественной безопасности и охраны правопорядка в Беларуси остается стабильной и контролируемой, заявил Александр Лукашенко на совещании по итогам деятельности правоохранительных органов в 2016 году и оптимизации правоохранительной и судебной систем. По словам президента, что требования к работе правоохранительной системы в дальнейшем будут только повышаться.

При этом глава государства отметил достижения в работе правоохранительных органов. Преступность в Беларуси за последние 10 лет снизилась вдвое, существенно выросла раскрываемость преступлений. По мнению президента, которого цитирует телеканал "Беларусь 1", важнейшим акцентом в работе правоохранительных органов должна стать профилактика преступлений и правонарушений

Лукашенко: декрет №3 направлен именно на профилактику правонарушений
© Фото: пресс-служба президента
Лукашенко назвал неработающих "будущими преступниками"

"Это не та профилактика, которая была свойственна правоохранительной системе в советские времена. Тогда больше занимались разговорами. Провели профилактическую беседу на предприятии, и этого было достаточно. Сейчас этого явно недостаточно. Профилактическая работа должна быть практической и действенной", — сказал президент.

Лукашенко напомнил, что накануне во время совещания по актуальным вопросам развития страны обращал внимание на то, что декрет №3  "О социальном иждивенчестве" направлен именно на профилактику.

"Я обращал внимание министра внутренних дел на эту проблему, в первую очередь, потому, что человек неработающий — это будущий преступник. Если ты не работаешь и добываешь пищу, ясно, что это уже правонарушение. Поэтому должны  быть рычаги воздействия в плане профилактической работы по недопущению в будущем преступлений. И это не только разговоры и увещевания", — заявил президент.

Заявление Александра Лукашенко на совещании по итогам деятельности правоохранительных органов в 2016 году слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Во время совещания по итогам деятельности правоохранительных органов в 2016 году президент Беларуси назвал неработающих граждан "будущими преступниками" и...

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