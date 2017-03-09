Обстановка в сфере обеспечения общественной безопасности и охраны правопорядка в Беларуси остается стабильной и контролируемой, заявил Александр Лукашенко на совещании по итогам деятельности правоохранительных органов в 2016 году и оптимизации правоохранительной и судебной систем. По словам президента, что требования к работе правоохранительной системы в дальнейшем будут только повышаться.

При этом глава государства отметил достижения в работе правоохранительных органов. Преступность в Беларуси за последние 10 лет снизилась вдвое, существенно выросла раскрываемость преступлений. По мнению президента, которого цитирует телеканал " Беларусь 1 ", важнейшим акцентом в работе правоохранительных органов должна стать профилактика преступлений и правонарушений.

"Это не та профилактика, которая была свойственна правоохранительной системе в советские времена. Тогда больше занимались разговорами. Провели профилактическую беседу на предприятии, и этого было достаточно. Сейчас этого явно недостаточно. Профилактическая работа должна быть практической и действенной", — сказал президент.

Лукашенко напомнил, что накануне во время совещания по актуальным вопросам развития страны обращал внимание на то, что декрет №3 "О социальном иждивенчестве" направлен именно на профилактику.

"Я обращал внимание министра внутренних дел на эту проблему, в первую очередь, потому, что человек неработающий — это будущий преступник. Если ты не работаешь и добываешь пищу, ясно, что это уже правонарушение. Поэтому должны быть рычаги воздействия в плане профилактической работы по недопущению в будущем преступлений. И это не только разговоры и увещевания", — заявил президент.

Заявление Александра Лукашенко на совещании по итогам деятельности правоохранительных органов в 2016 году слушайте на радио Sputnik Беларусь.