﻿ Бренд города, зумба-вечеринка, бирпонг. Куда пойти в Витебске в эти выходные. 21.by
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Бренд города, зумба-вечеринка, бирпонг. Куда пойти в Витебске в эти выходные

10.03.2017 14:05 — Разное | Tut.by  
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Весна настраивает на активность. В эти выходные представится возможность станцевать зумбу, подискуссировать о душе города, научиться делать хорошие фото для семейного альбома.

Выставки

«Семейные ценности»

Где: «Арт-пространство на Толстого, 7»

Когда: до 31 марта, с 10.00 до 19.00

Билеты: 1−2 рубля

Фотопроект посвящен многогранному миру семьи. В нем приняли участие витебские фотографы. Герои экспозиции — самые обычные люди, но каждый снимок имеет уникальную историю.

На выставке проходит благотворительная акция «Поможем деткам из Дома малютки». Каждый может приобрести сертификат на фотосъемку у участников выставки со скидкой 20%.


«Айдентика города Витебска»

Где: «Арт-пространство на Толстого, 7»

Когда: открытие — 11 марта, в 17.00; затем — до 18 марта, с 10.00 до 19.00

Вход: свободный

«Что для меня образ Витебска?» — таким вопросом задались организаторы конкурса «Айдентика города Витебска», тем самым начав большой диалог на тему бренда города. 11 марта состоится открытие выставки финальных работ и награждение победителей первого этапа конкурса.

Справки по телефону: +375 (29) 511−91−87 или в группе.


Концерт

«Петля Пристрастия»

Где: арт-паб Torvald (ул. Толстого, 1)

Когда: 10 марта, 20.00

Билеты: 12−16 рублей

Минскую группу «Петля Пристастия» называют «одним из лучших образцов повальной моды на пост-панк на территории стран бывшего СССР без скучных клише и текстов ни о чем».

Инфолиния: +375 (25) 913−38−76. Приобрести билеты можно в арт-пабе и на сайте.


Спектакль

«Рамэа і Джульета»

Дзе: драмтэатр iмя Якуба Коласа

Калi: 12 сакавiка, 18.00

Квiткi: 6,5−7 рублёў

Вядомая ўсяму свету гiсторыя пра каханне ў пастаноўцы народнага артыста Расіі Валерыя Беляковіча. Праз словы вялікага драматурга і майстэрскую ігру акцёраў рэжысёр чарговы раз нагадвае: калі адбываецца трагедыя — у ёй вінаваты ўсе.


Фота: kolastheatre.by

Мастер-классы

Фотопрактикум «Мама — лучший фотограф»

Где: фотостудия «Карамель»

Когда: 11 марта, 11.00

Стоимость участия: 25 рублей

Участников мастер-класса ожидают: рекомендации по детской съемке, обучение репортажной съемке, постановочной и непостановочной фотографии, особенности съемки нескольких детей одновременно, секреты жанровых снимков.

Запись и информация по телефонам: +375 (33) 337−32−37 и +375 (29)337−32−37. Подробности — в группе.


Zumba Spring party

Где: КРЦ «Планета» (пр. Строителей, 3)

Когда: 11 марта, 17.00

Билеты: 11 рублей

Зумба — новый вид фитнеса на основе популярных латиноамериканских ритмов. Инструкторы представят 3 программы: fitness, toning, strong by zumba. Двухчасовый мастер-класс по программе fitness представляет собой вечеринку с энергичной музыкой, фотозоной, видеографом, фуршетом.

Инфолиния: +375 (33) 393−00−90, +375 (29) 393−00−45.


Развлечения

Большой турнир по бирпонгу

Где: арт-паб Torvald (ул. Толстого, 1)

Когда: 11 марта, 18.00

Вход: регистрационный взнос — 5 рублей с человека

Бирпонг — игра для любителей пива, в которой напиток принимает непосредственное участие. Запись на игру второго тура открытого чемпионата и подробности — в группе.

 
Теги: Витебск
 
 
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Весна настраивает на активность. В эти выходные представится возможность станцевать зумбу, подискуссировать о душе города, научиться делать хорошие фото для...

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