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Бренд города, зумба-вечеринка, бирпонг. Куда пойти в Витебске в эти выходные
Весна настраивает на активность. В эти выходные представится возможность станцевать зумбу, подискуссировать о душе города, научиться делать хорошие фото для семейного альбома.
Выставки
Фотопроект посвящен многогранному миру семьи. В нем приняли участие витебские фотографы. Герои экспозиции — самые обычные люди, но каждый снимок имеет уникальную историю.
На выставке проходит благотворительная акция «Поможем деткам из Дома малютки». Каждый может приобрести сертификат на фотосъемку у участников выставки со скидкой 20%.
«Что для меня образ Витебска?» — таким вопросом задались организаторы конкурса «Айдентика города Витебска», тем самым начав большой диалог на тему бренда города. 11 марта состоится открытие выставки финальных работ и награждение победителей первого этапа конкурса.
Справки по телефону: +375 (29) 511−91−87 или в
Концерт
Минскую группу «Петля Пристастия» называют «одним из лучших образцов повальной моды на пост-панк на территории стран бывшего СССР без скучных клише и текстов ни о чем».
Инфолиния: +375 (25) 913−38−76. Приобрести билеты можно в арт-пабе и на
Спектакль
Вядомая ўсяму свету гiсторыя пра каханне ў пастаноўцы народнага артыста Расіі Валерыя Беляковіча. Праз словы вялікага драматурга і майстэрскую ігру акцёраў рэжысёр чарговы раз нагадвае: калі адбываецца трагедыя — у ёй вінаваты ўсе.
Мастер-классы
Участников мастер-класса ожидают: рекомендации по детской съемке, обучение репортажной съемке, постановочной и непостановочной фотографии, особенности съемки нескольких детей одновременно, секреты жанровых снимков.
Запись и информация по телефонам: +375 (33) 337−32−37 и +375 (29)337−32−37. Подробности — в
Зумба — новый вид фитнеса на основе популярных латиноамериканских ритмов. Инструкторы представят 3 программы: fitness, toning, strong by zumba. Двухчасовый мастер-класс по программе fitness представляет собой вечеринку с энергичной музыкой, фотозоной, видеографом, фуршетом.
Инфолиния: +375 (33) 393−00−90, +375 (29) 393−00−45.
Развлечения
Бирпонг — игра для любителей пива, в которой напиток принимает непосредственное участие. Запись на игру второго тура открытого чемпионата и подробности — в
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Весна настраивает на активность. В эти выходные представится возможность станцевать зумбу, подискуссировать о душе города, научиться делать хорошие фото для...
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