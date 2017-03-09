Весна настраивает на активность. В эти выходные представится возможность станцевать зумбу, подискуссировать о душе города, научиться делать хорошие фото для семейного альбома.

Выставки

«Семейные ценности» Где: «Арт-пространство на Толстого, 7» Когда: до 31 марта, с 10.00 до 19.00 Билеты: 1−2 рубля

Фотопроект посвящен многогранному миру семьи. В нем приняли участие витебские фотографы. Герои экспозиции — самые обычные люди, но каждый снимок имеет уникальную историю.

На выставке проходит благотворительная акция «Поможем деткам из Дома малютки». Каждый может приобрести сертификат на фотосъемку у участников выставки со скидкой 20%.





«Айдентика города Витебска» Где: «Арт-пространство на Толстого, 7» Когда: открытие — 11 марта, в 17.00; затем — до 18 марта, с 10.00 до 19.00 Вход: свободный

«Что для меня образ Витебска?» — таким вопросом задались организаторы конкурса «Айдентика города Витебска», тем самым начав большой диалог на тему бренда города. 11 марта состоится открытие выставки финальных работ и награждение победителей первого этапа конкурса.

Справки по телефону: +375 (29) 511−91−87 или в группе .





Концерт

«Петля Пристрастия» Где: арт-паб Torvald (ул. Толстого, 1) Когда: 10 марта, 20.00 Билеты: 12−16 рублей

Минскую группу «Петля Пристастия» называют «одним из лучших образцов повальной моды на пост-панк на территории стран бывшего СССР без скучных клише и текстов ни о чем».

Инфолиния: +375 (25) 913−38−76. Приобрести билеты можно в арт-пабе и на сайте .





Спектакль

«Рамэа і Джульета» Дзе: драмтэатр iмя Якуба Коласа Калi: 12 сакавiка, 18.00 Квiткi: 6,5−7 рублёў

Вядомая ўсяму свету гiсторыя пра каханне ў пастаноўцы народнага артыста Расіі Валерыя Беляковіча. Праз словы вялікага драматурга і майстэрскую ігру акцёраў рэжысёр чарговы раз нагадвае: калі адбываецца трагедыя — у ёй вінаваты ўсе.



Фота: kolastheatre.by

Мастер-классы

Фотопрактикум «Мама — лучший фотограф» Где: фотостудия «Карамель» Когда: 11 марта, 11.00 Стоимость участия: 25 рублей

Участников мастер-класса ожидают: рекомендации по детской съемке, обучение репортажной съемке, постановочной и непостановочной фотографии, особенности съемки нескольких детей одновременно, секреты жанровых снимков.

Запись и информация по телефонам: +375 (33) 337−32−37 и +375 (29)337−32−37. Подробности — в группе .





Zumba Spring party Где: КРЦ «Планета» (пр. Строителей, 3) Когда: 11 марта, 17.00 Билеты: 11 рублей

Зумба — новый вид фитнеса на основе популярных латиноамериканских ритмов. Инструкторы представят 3 программы: fitness, toning, strong by zumba. Двухчасовый мастер-класс по программе fitness представляет собой вечеринку с энергичной музыкой, фотозоной, видеографом, фуршетом.

Инфолиния: +375 (33) 393−00−90, +375 (29) 393−00−45.





Развлечения

Большой турнир по бирпонгу Где: арт-паб Torvald (ул. Толстого, 1) Когда: 11 марта, 18.00 Вход: регистрационный взнос — 5 рублей с человека

Бирпонг — игра для любителей пива, в которой напиток принимает непосредственное участие. Запись на игру второго тура открытого чемпионата и подробности — в группе .