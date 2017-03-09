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В Минске опрокинулся мотоцикл Yamaha: пострадала пассажирка

10.03.2017 14:01 — Разное | Tut.by  
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Пассажирка мотоцикла получила травмы в ДТП, которое произошло 9 марта, около 21.50, на столичном проспекте Дзержинского. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Московского района Любовь Трепашко.


По предварительной информации, 31-летний мотоциклист на Yamaha ехал по проспекту со стороны улицы Щорса в направлении улицы Хмелевского. В какой-то момент мужчина не справился с управлением, в результате мотоцикл опрокинулся.

В ДТП травмы различной степени тяжести получила 27-летняя пассажирка мотоцикла.


В ГАИ обратили внимание мотоциклистов, что дорога после зимы пока еще не позволяет безопасно передвигаться на двухколесном транспорте.

 
 
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Авария произошла 9 марта, в 21.50, на столичном проспекте Дзержинского.

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