Пассажирка мотоцикла получила травмы в ДТП, которое произошло 9 марта, около 21.50, на столичном проспекте Дзержинского. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Московского района Любовь Трепашко.





По предварительной информации, 31-летний мотоциклист на Yamaha ехал по проспекту со стороны улицы Щорса в направлении улицы Хмелевского. В какой-то момент мужчина не справился с управлением, в результате мотоцикл опрокинулся.

В ДТП травмы различной степени тяжести получила 27-летняя пассажирка мотоцикла.





В ГАИ обратили внимание мотоциклистов, что дорога после зимы пока еще не позволяет безопасно передвигаться на двухколесном транспорте.