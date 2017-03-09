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Кадры с места крушения вертолета в пригороде Стамбула
10.03.2017 14:28 — Разное | Sputnik Беларусь
Полет осуществлялся в условиях сильного тумана. Согласно предварительной версии, вертолет рухнул после столкновения с телевизионной башней. Обломки вертолета разбросало по шоссе, вследствие чего движение по нему было приостановлено.
© AFP/ MURAT ERGIN / IHLAS NEWS AGENCY
Управляли самолетом пилоты Алааддин Аджар и Ахмет Булут, на борту находились четыре гражданина РФ и один гражданин Турции, утверждает газета. По данным СМИ, погибший гражданин Турции — генеральный директор VitrA, российского подразделения Eczacıbaşı, Салим Озен. МИД РФ подтвердил гибель четырех россиян в результате крушения вертолета.
Телевизионная башня высотой в 257 метров, из-за столкновения с которой мог потерпеть крушение вертолет в Стамбуле с гражданами РФ на борту, была обозначена на маршруте полета как препятствие, однако пилоты направили вертолет на нее.
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Принадлежащий турецкому холдингу "Эджзаджыбашы" (Eczacıbaşı) вертолет модели Sikorsky S-76 рухнул в стамбульском районе Бююкчекмедже в 11.21 по местному времени.
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