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Президент поручил пересмотреть минимальный страховой стаж для военных

10.03.2017 14:54 — Разное | Tut.by  
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Проблема страхового стажа для военнослужащих должна быть решена, заявил сегодня Александр Лукашенко на совещании по итогам деятельности правоохранительных органов в 2016 году и вопросам оптимизации правоохранительной и судебной систем. Об этом сообщает пресс-служба президента.


Фото: Reuters

— Необходимо внимательно посмотреть на проблему так называемого страхового стажа для военнослужащих. Это неправильно, когда выслуга лет на военной службе вообще не засчитывается в страховой стаж, необходимый для назначения трудовой пенсии, — считает Александр Лукашенко.

В результате военнослужащий, уволенный без военной пенсии, но прослуживший 10, 15 и более лет, должен наравне со вчерашним студентом в зрелом возрасте отработать еще 20 лет для получения трудовой пенсии.

— Такая ситуация особенно несправедлива по отношению к военнослужащим, которые увольняются со службы без военной пенсии по независящим от них причинам, — сказал президент.

 
 
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"Это неправильно, когда выслуга лет на военной службе вообще не засчитывается в страховой стаж, необходимый для назначения трудовой пенсии", - заявил Александр...

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