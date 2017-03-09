Проблема страхового стажа для военнослужащих должна быть решена, заявил сегодня Александр Лукашенко на совещании по итогам деятельности правоохранительных органов в 2016 году и вопросам оптимизации правоохранительной и судебной систем. Об этом сообщает пресс-служба президента.



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— Необходимо внимательно посмотреть на проблему так называемого страхового стажа для военнослужащих. Это неправильно, когда выслуга лет на военной службе вообще не засчитывается в страховой стаж, необходимый для назначения трудовой пенсии, — считает Александр Лукашенко.

В результате военнослужащий, уволенный без военной пенсии, но прослуживший 10, 15 и более лет, должен наравне со вчерашним студентом в зрелом возрасте отработать еще 20 лет для получения трудовой пенсии.

— Такая ситуация особенно несправедлива по отношению к военнослужащим, которые увольняются со службы без военной пенсии по независящим от них причинам, — сказал президент.