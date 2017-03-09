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Президент поручил пересмотреть минимальный страховой стаж для военных
Проблема страхового стажа для военнослужащих должна быть решена, заявил сегодня Александр Лукашенко на совещании по итогам деятельности правоохранительных органов в 2016 году и вопросам оптимизации правоохранительной и судебной систем. Об этом
— Необходимо внимательно посмотреть на проблему так называемого страхового стажа для военнослужащих. Это неправильно, когда выслуга лет на военной службе вообще не засчитывается в страховой стаж, необходимый для назначения трудовой пенсии, — считает Александр Лукашенко.
В результате военнослужащий, уволенный без военной пенсии, но прослуживший 10, 15 и более лет, должен наравне со вчерашним студентом в зрелом возрасте отработать еще 20 лет для получения трудовой пенсии.
— Такая ситуация особенно несправедлива по отношению к военнослужащим, которые увольняются со службы без военной пенсии по независящим от них причинам, — сказал президент.
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"Это неправильно, когда выслуга лет на военной службе вообще не засчитывается в страховой стаж, необходимый для назначения трудовой пенсии", - заявил Александр...
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