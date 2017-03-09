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Лукашенко готов исключить экономические преступления их из Уголовного кодекса. Он также предостерег правоохранителей от излишней принципиальности.

На тему декриминализации экономических преступлений Александр Лукашенко высказался на совещании по вопросам оптимизации правоохранительной и судебной систем, передает БЕЛТА .

Президент опасается, что «исключив их (экономические преступления) из Уголовного кодекса, мы можем оставить бизнес один на один с мошенниками».

Поэтому одновременно с вопросом декриминализации следует изучить возможность отнесения таких преступлений к делам частного обвинения, считает президент.

«Такой шаг позволит одновременно разгрузить правоохранительный блок и повысить доступность правосудия, при этом не допуская разгула криминалитета", - сказал глава государства.

Президент также предупредил прокуратуру и других контролирующих органов, что мелкие придирки к бизнесу, из-за которых останавливаются инвестиционные проекты, недопустимы.

Применяемые к нарушителям меры ответственности должны быть соизмеримы с допущенными нарушениями, стимулировать добровольное устранение последствий этих нарушений и возмещение вреда пострадавшим.

«Недопустимы мелкие придирки к представителям реального сектора экономики и инвесторам, когда излишняя принципиальность в вопросах внесения исков и представлений по формальным признакам несоблюдения законодательства приводит к приостановлению реализации инвестиционных проектов, прекращению деятельности субъектов хозяйствования», - сказал Александр Лукашенко.

Из-за формализма «мы теряем налогоплательщиков, снижаем бизнес-привлекательность страны и лишаем людей работы», посетовал президент.

Взвешенный подход особенно необходим, когда инвестиционный проект находится в активной стадии реализации, а также когда инвесторы и иные субъекты хозяйствования добросовестно выполняют налоговые и другие социальные обязательства.