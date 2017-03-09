Авария произошла в пятницу 10 марта на технической дороге 1-РУ предприятия в Солигорске. Как сообщает очевидец, разместивший запись с видеорегистратора, в этом месте подобное происходит не впервые из-за узкого проезда.

В аварии никто не пострадал, один из грузовиков получил механические повреждения.