﻿ Два грузовика едва разминулись возле Белкалия: МАЗ зацепил ворота. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Два грузовика едва разминулись возле Белкалия: МАЗ зацепил ворота

10.03.2017 15:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Авария произошла в пятницу 10 марта на технической дороге 1-РУ предприятия в Солигорске. Как сообщает очевидец, разместивший запись с видеорегистратора, в этом месте подобное происходит не впервые из-за узкого проезда.

В аварии никто не пострадал, один из грузовиков получил механические повреждения.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Два большегрузных автомобиля едва разъехались на дороге возле первого рудоуправления ОАО "Беларуськалий". Смотрите на видео, как водители пытались избежать...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Президент поручил пересмотреть минимальный страховой стаж для военных
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика