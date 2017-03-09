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Два грузовика едва разминулись возле Белкалия: МАЗ зацепил ворота
10.03.2017 15:15 — Разное | Sputnik Беларусь
Авария произошла в пятницу 10 марта на технической дороге 1-РУ предприятия в Солигорске. Как сообщает очевидец, разместивший запись с видеорегистратора, в этом месте подобное происходит не впервые из-за узкого проезда.
В аварии никто не пострадал, один из грузовиков получил механические повреждения.
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Два большегрузных автомобиля едва разъехались на дороге возле первого рудоуправления ОАО "Беларуськалий". Смотрите на видео, как водители пытались избежать...
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