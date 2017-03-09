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Юмор, кони, бальные танцы, мужской стриптиз. Куда сходить в Могилеве в выходные
В начале весны, когда все вокруг расцветает, проводить выходные перед телевизором или за компьютером — преступление. Мы предлагаем вам проводить свободное время активно и увлекательно. И вот обзор всех самых интересных событий в Могилеве на ближайший уикэнд.
10 марта
Много ароматного дыма и хорошей музыки обещают в клубе «На Дубровке», начиная с 22.00 (проспект Мира, 21А). Здесь пройдет кальянная вечеринка Smoke party, на которой выступят DJ SKYLOW, DJ MAZHOR и DJ ALEX TYLER. До 1.00 цена за вход — 4 рубля. Поучаствовать в розыгрыше входных билетов и узнать больше можно
11 марта
Открытые республиканские соревнования по преодолению препятствий продлятся 2 дня в Могилевском центре олимпийского резерва по конному спорту и современному пятиборью в поселке Буйничи. Начнутся они в субботу в 10.00 и завершатся в 13.00. Спортсмены со всей республики 2001 года рождения и моложе будут соревноваться в виртуозности преодоления препятствий.
Школа-студия «Мини-леди» приглашает всех желающих принять участие в фотосессии «Краски весны». Она откроется в 12.00 в клубе «На Дубровке» (проспект Мира, 21А) и будет работать каждые субботу и воскресенье до 15 апреля включительно. К услугам участников — три фотозоны, авторские декорации, профессиональный фотограф.
Стоимость фотозоны «Пасхальный дворик» — 25 рублей для воспитанниц школы-студии и 30 рублей для всех остальных, «Весенний парк» обойдется ученицам «Мини-леди» в 20 рублей, а другим пришедшим — в 25 рублей. За «Комнату Барби и Кена» девочкам из школы студии нужно будет заплатить 10 рублей, а другим участникам — 15 рублей. Справки и запись по телефону +375−29−680−86−02, места ограничены. Подробности
В 14.00 в спортивном комплексе «Олимпиец» на улице 30 лет Победы, 1А начнется
В тайм-кафе «Небо» (улица Ленинская, 7) в 19.00 начнется юмористический Stand Up. На нем выступят участник проектов «Comedy баттл», «Рассмеши комика» и «Не спать» на ТНТ, игрок Высшей Лиги КВН с командой «БГУ» Сергей Метревели и участница «Comedy баттл», трижды победительница шоу «Рассмеши комика», капитан команды КВН «Бобер Егор» Екатерина Войтешонок. Стоимость — 8 рублей, для студентов при предъявлении документа — 6 рублей. Заказать билеты можно по телефону +375−29−149−39−46. Или задавайте вопросы
Послушать зажигательную музыку ребят из группы
Ночь для девушек Ladies Night стартует в клубе «Материк» в 22.00. Всех пришедших ожидают качественная музыка, приятная атмосфера, вкусные коктейли и стриптиз-шоу. А также розыгрыши, фото-зона, подарки, видео от студии Никиты Толкачева и специальный гость из Минска. Подробности ищите на
12 марта
Второй день соревнований по преодолению препятствий в Могилевском центре олимпийского резерва по конному спорту и современному пятиборью в поселке Буйничи также начнется в 10.00 и завершится в 13.00.
В городской детско-юношеской спортивной школы (улица Орловского, 24А) пройдет открытый городской турнир по спортивным бальным танцам «Весеннее танго — 2017». Аккомпанировать танцорам будет симфонический оркестр Могилевской городской капеллы под управлением Сергея Лищенко. В мероприятии примут участие более 250 пар возрастом от 5 лет и старше со всей Беларуси и Туркменистана. Конкурсная часть начнется в 11.00, торжественное открытие — в 15.00. После конкурсной программы начнется традиционный концерт, на котором выступят лучшие танцевальные пары творческого состязания. Контактный телефон Городской ДЮСШ (0222) 28−00−35.
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В традиционном обзоре - самые интересные события 11 и 12 марта.
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