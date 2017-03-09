В начале весны, когда все вокруг расцветает, проводить выходные перед телевизором или за компьютером — преступление. Мы предлагаем вам проводить свободное время активно и увлекательно. И вот обзор всех самых интересных событий в Могилеве на ближайший уикэнд.

10 марта



Фото: vk.com/clubdubrovka

Много ароматного дыма и хорошей музыки обещают в клубе «На Дубровке», начиная с 22.00 (проспект Мира, 21А). Здесь пройдет кальянная вечеринка Smoke party, на которой выступят DJ SKYLOW, DJ MAZHOR и DJ ALEX TYLER. До 1.00 цена за вход — 4 рубля. Поучаствовать в розыгрыше входных билетов и узнать больше можно здесь .

11 марта



Фото: Виталий Дернейко

Открытые республиканские соревнования по преодолению препятствий продлятся 2 дня в Могилевском центре олимпийского резерва по конному спорту и современному пятиборью в поселке Буйничи. Начнутся они в субботу в 10.00 и завершатся в 13.00. Спортсмены со всей республики 2001 года рождения и моложе будут соревноваться в виртуозности преодоления препятствий.



Фото: vk.com/mini_lady_school

Школа-студия «Мини-леди» приглашает всех желающих принять участие в фотосессии «Краски весны». Она откроется в 12.00 в клубе «На Дубровке» (проспект Мира, 21А) и будет работать каждые субботу и воскресенье до 15 апреля включительно. К услугам участников — три фотозоны, авторские декорации, профессиональный фотограф.

Стоимость фотозоны «Пасхальный дворик» — 25 рублей для воспитанниц школы-студии и 30 рублей для всех остальных, «Весенний парк» обойдется ученицам «Мини-леди» в 20 рублей, а другим пришедшим — в 25 рублей. За «Комнату Барби и Кена» девочкам из школы студии нужно будет заплатить 10 рублей, а другим участникам — 15 рублей. Справки и запись по телефону +375−29−680−86−02, места ограничены. Подробности тут .



Фото с сайта nicstyle.ru

В 14.00 в спортивном комплексе «Олимпиец» на улице 30 лет Победы, 1А начнется

чемпионат Республики Беларусь по мини-футболу. На спортивной площадке встретятся

МФК «Форте» (Могилев) и МФК «Борисов-900» (Борисов). Справки по телефону (0222) 72−12−34.



Фото: vk.com/event139684739

В тайм-кафе «Небо» (улица Ленинская, 7) в 19.00 начнется юмористический Stand Up. На нем выступят участник проектов «Comedy баттл», «Рассмеши комика» и «Не спать» на ТНТ, игрок Высшей Лиги КВН с командой «БГУ» Сергей Метревели и участница «Comedy баттл», трижды победительница шоу «Рассмеши комика», капитан команды КВН «Бобер Егор» Екатерина Войтешонок. Стоимость — 8 рублей, для студентов при предъявлении документа — 6 рублей. Заказать билеты можно по телефону +375−29−149−39−46. Или задавайте вопросы тут .



Фото: vk.com/alehouse

Послушать зажигательную музыку ребят из группы Dack Janiels (Гомель) и весело провести время приглашает своих завсегдатаев и свежую публику ирландский паб Ale House на улице Ленинской, 61. Начнется вечер в 21.00, и чтобы принять в нем участие, нужно будет заплатить 8 рублей. Забронировать столик можно по телефону (0222)72−27−62. Подробнее здесь .



Фото: vk.com/clubmaterik

Ночь для девушек Ladies Night стартует в клубе «Материк» в 22.00. Всех пришедших ожидают качественная музыка, приятная атмосфера, вкусные коктейли и стриптиз-шоу. А также розыгрыши, фото-зона, подарки, видео от студии Никиты Толкачева и специальный гость из Минска. Подробности ищите на сайте или тут . Задать вопрос или заказать столик можно по телефонам +375−29−540−40−40, +375−29−150−04−00. Адрес заведения — улица Дзержинского, 19.

12 марта



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Андрей Колесников, «Минск-Новости»

Второй день соревнований по преодолению препятствий в Могилевском центре олимпийского резерва по конному спорту и современному пятиборью в поселке Буйничи также начнется в 10.00 и завершится в 13.00.



Фото: mogilevnews.by

В городской детско-юношеской спортивной школы (улица Орловского, 24А) пройдет открытый городской турнир по спортивным бальным танцам «Весеннее танго — 2017». Аккомпанировать танцорам будет симфонический оркестр Могилевской городской капеллы под управлением Сергея Лищенко. В мероприятии примут участие более 250 пар возрастом от 5 лет и старше со всей Беларуси и Туркменистана. Конкурсная часть начнется в 11.00, торжественное открытие — в 15.00. После конкурсной программы начнется традиционный концерт, на котором выступят лучшие танцевальные пары творческого состязания. Контактный телефон Городской ДЮСШ (0222) 28−00−35.

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