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В Беларуси в феврале зафиксировали дефляцию на непродовольственные товары

10.03.2017 15:23 — Разное | Tut.by  
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Инфляция в прошлом месяце составила 0,5%, сообщает Белстат. Больше в феврале в Беларуси подорожали услуги — на 1,5%, а на непродовольственные товары и вовсе зафиксировали дефляцию (-0,02%).


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Продовольственные товары в феврале выросли в цене на 0,5%.

С начала года инфляция составила 1,4%. За два месяца этого года услуги подорожали на 1,8%, продовольственные товары — на 1,7%, а услуги — на 0,8%.

Напомним, январская инфляция в Беларуси составила 0,9%. Лидерами по росту цен стали продовольственные товары, которые подорожали на 1,2%.

В прошлом году инфляция в Беларуси составила 10,6% (планировалось — 12%), а в 2015-м году — 12%.

В этом году, по планам правительства, товары и платные услуги подорожают не больше чем на 9%.

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