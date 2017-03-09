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В Беларуси в феврале зафиксировали дефляцию на непродовольственные товары
Инфляция в прошлом месяце составила 0,5%,
Продовольственные товары в феврале выросли в цене на 0,5%.
С начала года инфляция составила 1,4%. За два месяца этого года услуги подорожали на 1,8%, продовольственные товары — на 1,7%, а услуги — на 0,8%.
Напомним, январская инфляция в Беларуси
В прошлом году инфляция в Беларуси
В этом году, по планам правительства, товары и платные услуги подорожают не больше чем на 9%.
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С начала годы цены в Беларуси выросли на 1,4%.
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