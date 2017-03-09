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Гидромет: на выходных в Беларуси похолодает

10.03.2017 15:34 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 мар – Sputnik. Прохладная погода с дождями ожидается в Беларуси на предстоящих выходных 11 и 12 марта, сообщили Sputnik в пятницу в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Гидромет: на выходных в Беларуси похолодает
© Фото: страница Евгения Комаровского в Facebook
Выходные в Минске: куда сходить 11 и 12 марта

"На выходных немного похолодает, но все равно средняя температура воздуха будет выше нормы на 4-6 градусов выше нормы", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что погодные условия в Беларуси в ближайшие дни будут определять влажная неустойчивая воздушная масса и атмосферный фронт.

Так, в субботу 11 марта по юго-восточной части страны пройдут дожди, возможен мокрый снег, температура воздуха ночью составит от –1 до +4°С, днем от +2 до +8°С. В воскресенье 12 марта осадки ожидаются уже на большей части территории республики осадки, ночью термометры покажут –2..+5°С, днем от +1°С по северо-западу Беларуси до +9°С по юго-востоку страны.

В начале следующей недели погода начнет меняться, но по западу сохранится влияние атмосферных фронтов – там днем пройдет мокрый снег с дождем, возможен туман. Минимальная температура ночью в понедельник составит –2..+4°С, днем – +3..+9°С.

 
Теги: Минск
 
 
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Синоптики обещают, что в начале следующей недели погода начнет меняться, но по западу сохранится влияние атмосферных фронтов.

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