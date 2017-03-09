



Журнал составил рейтинг женщин-миллиардеров мира, которые «сделали себя сами» — то, что в английском языке обозначается выражением self-made.

Всего в мировой список предпринимательниц Forbes Woman вошли 56 женщин, большинство из которых из Китая и Гонконга. Даже американка Опра Уинфри с ее медиаимперией оказалась только во втором десятке, пишет forbes.ru .

Примечательно, что в этом списке только одна россиянка. Супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина заняла предпоследнее, 55-е место. Ее состояние, заработанное в строительном секторе и инвестициях, оценивается в $1 млрд. В 2016 году она была №1577 в мировом списке миллиардеров Forbes, а также возглавила список богатейших женщин России и, как следствие, список самых богатых self-made предпринимательниц России.

Самая богатая предпринимательница с состоянием $7,4 млрд — 47-летняя Чжоу Цюньфэй (на фото). Миллиардерша выросла в бедной деревне в Центральном Китае и бросила школу в 15 лет ради работы на заводе. В 1993 году на собственные сбережения в $3000 она основала компанию по производству стеклянных экранов. Это был ее 12-й проект, предыдущие 11 провалились. Сегодня выручка ее публичной компании Lens Technology приносит $2,2 млрд выручки.

Наиболее известными из нашего списка помимо упомянутой Опры Уинфри являются основательница Spanx Сара Блэйкли, операционный директор Facebook Шерил Сэндберг и генеральный директор Hewlett Packard Enterprise Мэг Уитмен. Однако они примыкают к рядам растущего легиона предпринимательниц из Азии, включая первых в мире миллиардерш из Вьетнама и Японии.