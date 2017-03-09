﻿ Forbes представил самых богатых предпринимательниц мира. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Forbes представил самых богатых предпринимательниц мира

10.03.2017 15:26 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Forbes представил самых богатых предпринимательниц мира

Журнал составил рейтинг женщин-миллиардеров мира, которые «сделали себя сами» — то, что в английском языке обозначается выражением self-made.

Всего в мировой список предпринимательниц Forbes Woman вошли 56 женщин, большинство из которых из Китая и Гонконга. Даже американка Опра Уинфри с ее медиаимперией оказалась только во втором десятке, пишет forbes.ru.

Примечательно, что в этом списке только одна россиянка. Супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина заняла предпоследнее, 55-е место. Ее состояние, заработанное в строительном секторе и инвестициях, оценивается в $1 млрд. В 2016 году она была №1577 в мировом списке миллиардеров Forbes, а также возглавила список богатейших женщин России и, как следствие, список самых богатых self-made предпринимательниц России. 

Самая богатая предпринимательница с состоянием $7,4 млрд — 47-летняя Чжоу Цюньфэй (на фото). Миллиардерша выросла в бедной деревне в Центральном Китае и бросила школу в 15 лет ради работы на заводе.  В 1993 году на собственные сбережения в $3000 она основала компанию по производству стеклянных экранов. Это был ее 12-й проект, предыдущие 11 провалились. Сегодня выручка ее публичной компании Lens Technology приносит $2,2 млрд выручки.

Наиболее известными из нашего списка помимо упомянутой Опры Уинфри являются основательница Spanx Сара Блэйкли, операционный директор Facebook Шерил Сэндберг и генеральный директор Hewlett Packard Enterprise Мэг Уитмен. Однако они примыкают к рядам растущего легиона предпринимательниц из Азии, включая первых в мире миллиардерш из Вьетнама и Японии. 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Журнал составил рейтинг женщин-миллиардеров мира, которые «сделали себя сами» — то, что в английском языке обозначается выражением self-made.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси в феврале зафиксировали дефляцию на непродовольственные товары
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика