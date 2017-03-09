|
Футболисты "Крумкачоў" стали безвозмездными донорами
10 марта в Минске стартовала программа безвозмездного донорства, в которой приняли участие игроки футбольного клуба «Крумкачы». Они стали послами добрых дел и бесплатно сдали кровь в городском центре трансфузиологии, который работает на базе 6-й минской городской клинической больницы.
Как сообщила заместитель главного врача больницы по трансфузиологии, главный внештатный трансфузиолог комитета по здравоохранению Мингорисполкома Ольга Климкович, в Беларуси донорство платное, однако «руководство республики поставило задачу к 2020 году постараться перейти к безвозмездному донорству».
— В мире безвозмездное донорство принято более чем в 64 странах, в том числе в России. Сегодня мы присоединились к этой большой и благородной идее, — сказала Ольга Климкович.
Она отметила, что подобные акции в центре трансфузиологии проводятся ежегодно и направлены на то, чтобы разовые доноры стали постоянными.
Инициатором дня донора с клубом «Крумкачы», который дал старт программе безвозмездного донорства в Беларуси, стала компания LG Electronics.
Клуб «Крумкачы» передал символический мяч — «пас добра» своим коллегам в Москву, где 3 апреля также пройдет день донора с участием футболистов.
Фото: Сергей Балай, БелаПАН
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
10 марта в Минске стартовала программа безвозмездного донорства, в которой приняли участие игроки футбольного клуба "Крумкачы".
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии