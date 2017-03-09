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Футболисты "Крумкачоў" стали безвозмездными донорами

10.03.2017 15:58 — Разное | Tut.by  
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10 марта в Минске стартовала программа безвозмездного донорства, в которой приняли участие игроки футбольного клуба «Крумкачы». Они стали послами добрых дел и бесплатно сдали кровь в городском центре трансфузиологии, который работает на базе 6-й минской городской клинической больницы.


Фото: Сергей Балай, БелаПАН

Как сообщила заместитель главного врача больницы по трансфузиологии, главный внештатный трансфузиолог комитета по здравоохранению Мингорисполкома Ольга Климкович, в Беларуси донорство платное, однако «руководство республики поставило задачу к 2020 году постараться перейти к безвозмездному донорству».

— В мире безвозмездное донорство принято более чем в 64 странах, в том числе в России. Сегодня мы присоединились к этой большой и благородной идее, — сказала Ольга Климкович.

Она отметила, что подобные акции в центре трансфузиологии проводятся ежегодно и направлены на то, чтобы разовые доноры стали постоянными.

Инициатором дня донора с клубом «Крумкачы», который дал старт программе безвозмездного донорства в Беларуси, стала компания LG Electronics.

Клуб «Крумкачы» передал символический мяч — «пас добра» своим коллегам в Москву, где 3 апреля также пройдет день донора с участием футболистов.

Фото: Сергей Балай, БелаПАН








 
Теги: Минск
 
 
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10 марта в Минске стартовала программа безвозмездного донорства, в которой приняли участие игроки футбольного клуба "Крумкачы".

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