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Илон Маск поспорил с австралийцами на электростанцию

10.03.2017 15:57 — Разное | Tut.by  
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Основатель компании Tesla миллиардер Илон Маск необычным способом пообещал жителям Южной Австралии помочь решить проблему с электроэнергией. Об этом рассказывает Guardian.


Штат Южная Австралия регулярно страдает от перебоев электричества и нехватки энергии. Жители периодически остаются без света из-за неблагоприятных погодных условий.

Вчера вице-президент Tesla Линдон Райв (Lyndon Rive) в интервью местному изданию заявил, что компания сможет поставлять аккумуляторные батареи, увеличив производство на своей фабрике в Неваде.

Австралийский миллиардер Майк Кэннон Брукс (Michael Cannon-Brookes) обратился к главе Tesla в твиттере. «Линдон и Маск, насколько серьезно относитесь к этому? Если я предложу пари, вы сможете гарантировать 100 мегаватт за 100 дней?»

Маск ответил: «Tesla предоставит установленную и работающую систему в течение 100 дней с момента подписания контракта. В противном случае она будет для вас бесплатной. Это достаточно серьезно для вас?»

Илон Маск известен своими громкими заявлениями. Ранее он пообещал запустить первый корабль на Марс не позднее 2018 года, а после 2030 — отправить на красную планету миллион человек.

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Основатель компании Tesla миллиардер Илон Маск необычным способом пообещал жителям Южной Австралии помочь решить проблему с электроэнергией.

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