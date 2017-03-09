Основатель компании Tesla миллиардер Илон Маск необычным способом пообещал жителям Южной Австралии помочь решить проблему с электроэнергией. Об этом рассказывает Guardian .





Штат Южная Австралия регулярно страдает от перебоев электричества и нехватки энергии. Жители периодически остаются без света из-за неблагоприятных погодных условий.

Вчера вице-президент Tesla Линдон Райв (Lyndon Rive) в интервью местному изданию заявил, что компания сможет поставлять аккумуляторные батареи, увеличив производство на своей фабрике в Неваде.

Австралийский миллиардер Майк Кэннон Брукс (Michael Cannon-Brookes) обратился к главе Tesla в твиттере. «Линдон и Маск, насколько серьезно относитесь к этому? Если я предложу пари, вы сможете гарантировать 100 мегаватт за 100 дней?»

Маск ответил: «Tesla предоставит установленную и работающую систему в течение 100 дней с момента подписания контракта. В противном случае она будет для вас бесплатной. Это достаточно серьезно для вас?»

Илон Маск известен своими громкими заявлениями. Ранее он пообещал запустить первый корабль на Марс не позднее 2018 года, а после 2030 — отправить на красную планету миллион человек.