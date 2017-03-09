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Это неправильно, когда выслуга лет на военной службе не засчитывается в стаж, необходимый для назначения пенсии, считает президент.

«Необходимо внимательно посмотреть на проблему так называемого страхового стажа для военнослужащих. Это неправильно, когда выслуга лет на военной службе вообще не засчитывается в страховой стаж, необходимый для назначения трудовой пенсии», — сказал Александр Лукашенко.

В результате военнослужащий, уволенный без военной пенсии, но прослуживший 10, 15 и более лет, должен наравне со вчерашним студентом в зрелом возрасте отработать еще 20 лет для получения трудовой пенсии.

«Такая ситуация особенно несправедлива по отношению к военнослужащим, которые увольняются со службы без военной пенсии по не зависящим от них причинам», — сказал президент.

До 2014 года страховой стаж, который учитывается при определении права на трудовую пенсию, составлял 5 лет. А с 1 января 2014 года его увеличили до 10 лет, через год — до 15 лет. В 2015 году он уже составлял 15 лет и 6 месяцев. С начала этого года страховой стаж подняли еще на полгода, теперь он составляет 16 лет. Ежегодно эта планка будет увеличиваться на 6 месяцев — до 20 лет.

Сейчас белорусы, которые не выработали страховой стаж по новым правилам, попадают в «пенсионную ловушку»: они не могут претендовать на трудовую пенсию, им могут назначить только социальную. Среди проблемных категорий — военнослужащие и женщины, которые несколько раз были в декретном отпуске или ухаживали за детьми-инвалидами, отмечает tut.by .