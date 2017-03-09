﻿ Президент поручил пересмотреть минимальный страховой стаж для военных. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Президент поручил пересмотреть минимальный страховой стаж для военных

10.03.2017 15:54 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Президент поручил пересмотреть минимальный страховой стаж для военных

фото: sputnik.by

Это неправильно, когда выслуга лет на военной службе не засчитывается в стаж, необходимый для назначения пенсии, считает президент.

«Необходимо внимательно посмотреть на проблему так называемого страхового стажа для военнослужащих. Это неправильно, когда выслуга лет на военной службе вообще не засчитывается в страховой стаж, необходимый для назначения трудовой пенсии», — сказал Александр Лукашенко.

В результате военнослужащий, уволенный без военной пенсии, но прослуживший 10, 15 и более лет, должен наравне со вчерашним студентом в зрелом возрасте отработать еще 20 лет для получения трудовой пенсии.

«Такая ситуация особенно несправедлива по отношению к военнослужащим, которые увольняются со службы без военной пенсии по не зависящим от них причинам», — сказал президент.

До 2014 года страховой стаж, который учитывается при определении права на трудовую пенсию, составлял 5 лет. А с 1 января 2014 года его увеличили до 10 лет, через год — до 15 лет. В 2015 году он уже составлял 15 лет и 6 месяцев. С начала этого года страховой стаж подняли еще на полгода, теперь он составляет 16 лет. Ежегодно эта планка будет увеличиваться на 6 месяцев — до 20 лет.

Сейчас белорусы, которые не выработали страховой стаж по новым правилам, попадают в «пенсионную ловушку»: они не могут претендовать на трудовую пенсию, им могут назначить только социальную. Среди проблемных категорий — военнослужащие и женщины, которые несколько раз были в декретном отпуске или ухаживали за детьми-инвалидами, отмечает tut.by.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это неправильно, когда выслуга лет на военной службе не засчитывается в стаж, необходимый для назначения пенсии, считает президент.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Гидромет: на выходных в Беларуси похолодает
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика