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Wargaming опубликовала ролик с Дольфом Лундгреном
Создатели игры World of Tanks представили ролик в участием звезды боевиков девяностых Дольфа Лундгрена. Видео
По сюжету актер пытается выбрать для себя «настоящее мужское хобби», однако кулинария, ночная жизнь и восточные практики не могут его порадовать. В итоге Лундгрен останавливается на игре World of Tanks.
Дольф Лундгрен приезжал в Минск в декабре 2016 года по приглашению создателей World of Tanks. Тогда представители компании сообщали, что актер посетил Беларусь для съемок в рекламной кампании игры.
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Зимой в программу визита также вошло посещение ИКК «Линия Сталина», катание на тяжелом танке КВ-1 и посещение Музея Великой Отечественной войны.
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По сюжету актер пытается выбрать для себя "настоящее мужское хобби", однако кулинария, ночная жизнь и восточные практики не могут его порадовать.
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