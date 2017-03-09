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Wargaming опубликовала ролик с Дольфом Лундгреном

10.03.2017 16:21 — Разное | Tut.by  
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Создатели игры World of Tanks представили ролик в участием звезды боевиков девяностых Дольфа Лундгрена. Видео появилось на YouTube-канале игры.


Изображение: WGTV WoT — видео о танках для игроков / youtube.com

По сюжету актер пытается выбрать для себя «настоящее мужское хобби», однако кулинария, ночная жизнь и восточные практики не могут его порадовать. В итоге Лундгрен останавливается на игре World of Tanks.

Дольф Лундгрен приезжал в Минск в декабре 2016 года по приглашению создателей World of Tanks. Тогда представители компании сообщали, что актер посетил Беларусь для съемок в рекламной кампании игры.

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Зимой в программу визита также вошло посещение ИКК «Линия Сталина», катание на тяжелом танке КВ-1 и посещение Музея Великой Отечественной войны.

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Теги: Минск
 
 
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По сюжету актер пытается выбрать для себя "настоящее мужское хобби", однако кулинария, ночная жизнь и восточные практики не могут его порадовать.

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