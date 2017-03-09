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Белорусские биатлонисты участвуют в спринте. Мультимедийный онлайн TUT!
Предпоследний этап Кубка мира по биатлону начнется сегодня двумя спринтерскими гонками. Первыми на старт выйдут мужчины.
Нашу команду в Контиолахти представят Сергей Бочарников (№7), Владимир Чепелин (№49), Максим Воробей (№70) и Дмитрий Абашев (№84).
Главные фавориты получили следующие стартовые номера: Йоханнес Бо (№3), Доминик Ландертингер (№10), Эмиль Хегле Свендсен (№20), Арнд Пайффер (№22), Оле-Эйнар Бьорндален (№23), Ондржей Моравец (№24), Антон Шипулин (№27), Лоуэлл Бэйли (№28), Доминик Виндиш (№29), Евгений Гараничев (№30), Максим Цветков (№33), Жан-Гийом Беатрикс (№36), Мартен Фуркад (№38), Юлиан Эберхард (№40), Бенедикт Долль (№41), Симон Эдер (№45).
SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн гонки.
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Предпоследний этап Кубка мира по биатлону начнется сегодня двумя спринтерсками гонками. Первыми на старт выйдут мужчины.
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