В Беларуси второй месяц подряд растет число безработных. На начало марта нетрудоустроенными были 42 762 человека, сообщили FINANCE.TUT.BY в Минтруда. Это почти на 2,9 тысячи больше, чем на начало февраля.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Зарегистрированная безработица в Беларуси за февраль выросла в Витебской (+0,1 процентных пункта), Гродненской (+0,2 процентных пункта) и Минской (+0,1 процентных пункта) области.

На начало марта в службах занятости значилось 40 209 вакансий. Это примерно на 900 вакансий больше, чем на начало февраля. При этом 48,8% из них были по рабочим специальностям.

Напомним, ранее Александр Лукашенко поручил к 1 мая решить вопрос трудоустройства всех безработных.

По его мнению, нетрудоустроенные, которые стоят на учете на бирже труда, имеют возможность найти работу.

«Но люди должны понимать, что они прежде всего должны искать себе работу. А мы им должны помочь. К 1 мая все должны быть трудоустроены, — поручил Александр Лукашенко. — И запомните, в какое бы я место и район ни приехал, мой помощник выедет туда заранее и пригласит публично безработных людей ко мне на встречу. И не дай бог после 1 мая такие люди будут».