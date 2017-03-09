﻿ За февраль официально безработных стало на 2,9 тысячи больше. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

За февраль официально безработных стало на 2,9 тысячи больше

10.03.2017 16:23 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Беларуси второй месяц подряд растет число безработных. На начало марта нетрудоустроенными были 42 762 человека, сообщили FINANCE.TUT.BY в Минтруда. Это почти на 2,9 тысячи больше, чем на начало февраля.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Зарегистрированная безработица в Беларуси за февраль выросла в Витебской (+0,1 процентных пункта), Гродненской (+0,2 процентных пункта) и Минской (+0,1 процентных пункта) области.

На начало марта в службах занятости значилось 40 209 вакансий. Это примерно на 900 вакансий больше, чем на начало февраля. При этом 48,8% из них были по рабочим специальностям.

Напомним, ранее Александр Лукашенко поручил к 1 мая решить вопрос трудоустройства всех безработных.

По его мнению, нетрудоустроенные, которые стоят на учете на бирже труда, имеют возможность найти работу.

«Но люди должны понимать, что они прежде всего должны искать себе работу. А мы им должны помочь. К 1 мая все должны быть трудоустроены, — поручил Александр Лукашенко. — И запомните, в какое бы я место и район ни приехал, мой помощник выедет туда заранее и пригласит публично безработных людей ко мне на встречу. И не дай бог после 1 мая такие люди будут».

Читайте также
Если только на бумаге. Эксперты рассказали, почему в Беларуси не получится победить безработицу
Как отличаются пособия по безработице в Беларуси и соседних странах
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На начало марта нетрудоустроенными были 42 762 человека.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Wargaming опубликовала ролик с Дольфом Лундгреном
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика