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Пресс-конференция Путина и Эрдогана по итогам переговоров в Москве
10.03.2017 16:30 — Разное | Sputnik Беларусь
РФ и Турция смогут не только наверстать утраченное, но и выйти на новый уровень отношений, Москва в этом заинтересована, заявил на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.
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В ходе нынешних переговоров стороны обсудили новые направления для восстановления отношений, а также обменялись мнениями по вопросам двусторонней и...
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