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Мингорисполком разрешил провести «Марш нетунеядцев» в Минске 15 марта. Но не в центре города, а на пути от Академии наук до пл. Бангалор.

Одним из заявителей акции был представитель БХД Денис Садовский, он ходил сегодня на переговоры в Мингорисполком, передает tut.by

«Мы заявили, что в настоящее время общественно-политическая ситуация требует шествия в центр. Они отказались и сказали, что на это они разрешения не дают», — сообщил Денис Садовский.

Один из лидеров БХД Виталий Рымашевский заявил, что оппозиция предложила городским властям предоставить аппаратуру и дать возможность главе Мингориспоклома Андрею Шорцу пообщаться с собравшимися: «Пускай бы поговорили с людьми вместе с оппозицией. Они этого не хотят. А Шорец, я считаю, действует как провокатор. Он прекрасно понимает, что ни на какой Бангалор люди сегодня не пойдут, даже если лидеры оппозиции их туда позовут».

В итоге заявители акции, среди которых есть представители партии «Зеленых», БСДП (Грамада), БХД и ОГП решили позвать людей в разрешенное место сбора — к кинотеатру «Октябрь» в 17.30 15 марта. Решение о дальнейшем маршруте марша будет принято там.

На совещании у президента силовики получили приказ «выковыривать как изюм из булки» провокаторов, но дать простым людям выражать свое недовольство. Местным чиновникам поручили выходить к протестующим.