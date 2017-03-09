Умерла еще одна пострадавшая при взрыве на Скидельском сахарном комбинате. 51-летняя женщина скончалась 10 марта в Минской больнице скорой медицинской помощи.

Эту информацию подтвердили на Скидельском сахарном комбинате, однако в самой больнице факт смерти и состояние других пострадавших не комментируют, передает TUT.BY .