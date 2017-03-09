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Умерла еще одна пострадавшая при взрыве на Скидельском комбинате

10.03.2017 17:19 — Разное | БДГ  
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Умерла еще одна пострадавшая при взрыве на Скидельском сахарном комбинате. 51-летняя женщина скончалась 10 марта в Минской больнице скорой медицинской помощи.

Эту информацию подтвердили на Скидельском сахарном комбинате, однако в самой больнице факт смерти и состояние других пострадавших не комментируют, передает TUT.BY.

Напомним, что в ночь с 24 на 25 февраля на Скидельском сахарном комбинате произошла вспышка пылевоздушной смеси, из-за чего серьезно пострадали пять работниц предприятия. У всех женщин - ожоги тела от 50% и выше, баротравмы. Одна из пострадавших умерла в ночь с 3 на 4 марта в Гродно.

 
Теги: Гродно
 
 
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Умерла еще одна пострадавшая при взрыве на Скидельском сахарном комбинате. 51-летняя женщина скончалась 10 марта в Минской больнице скорой медицинской помощи.

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