Приверженность минскому формату в Киеве расценивают как желание Москвы "затолкнуть" обратно в Украину оккупированные Донецк и Луганск.

Минские договоренности являются единственным подписанным документом по урегулированию ситуации на востоке Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков:

- Минские договоренности остаются единственным подписанным текстом, который является дорожной картой в рамках внутриукраинского урегулирования, и каких-либо изменений здесь нет.

Но Дмитрий Песков не смог подтвердить либо опровергнуть информацию, что из работы политической подгруппы контактной группы в Минске исключены темы выборов и конституционных изменений.

В Киеве считают, что Владимир Путин решил сделать два субъекта федерации на захваченных боевиками территориях восточной Украины, а после их формирования "затолкать обратно" в Украину.

В интервью "Апострофу" военный эксперт Олег Жданов обратил внимание, что первый шаг Кремль уже сделал - признал "паспорта" "ДНР" и "ЛНР". Следовательно, Кремль пытается легализовать документооборот сепаратистов Донбасса, затем создавая под него правовую базу.

"Местные органы власти уже сформированы, надо их легализовать. Скорее всего, будут проведены какие-то там псевдовыборы", - говорит Жданов.

А "национализацией" предприятий на Донбассе Кремль пытается создать подобие экономики.

"Когда они сформируют эти два субъекта, именно два, "Новороссии" не будет, они скажут: ребята, ваша территория, ваши люди? – забирайте", - прогнозирует эксперт.

Кстати, официальный Минск весьма противоречиво комментирует возможность признания паспортов "ДНР" и "ЛНР".

Для признания Беларусью паспортов самопровозглашенных на территории Украины Луганской и Донецкой народных республик ЛНР и ДНР нет необходимости, отметил 23 февраля пресс-секретарь министерства иностранных дел Дмитрий Мирончик.

МВД также объявило , что "самопровозглашенные на территории Украины Донецкая и Луганская Народные Республики (далее – ЛДНР) являются непризнанными территориальными образованиями, в связи с чем выданные ими документы недействительны на территории Беларуси". При въезде в Беларусь с территории России по проездным документам ЛДНР органы внутренних дел будут сначала проводить процедуру идентификации личности, а затем в зависимости от жизненной ситуации принимать решение о возможности дальнейшего пребывания в Беларуси.