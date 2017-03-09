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Кремль настаивает на выполнении минских соглашений - других не существует
Приверженность минскому формату в Киеве расценивают как желание Москвы "затолкнуть" обратно в Украину оккупированные Донецк и Луганск.
Минские договоренности являются единственным подписанным документом по урегулированию ситуации на востоке Украины,
- Минские договоренности остаются единственным подписанным текстом, который является дорожной картой в рамках внутриукраинского урегулирования, и каких-либо изменений здесь нет.
Но Дмитрий Песков не смог подтвердить либо опровергнуть информацию, что из работы политической подгруппы контактной группы в Минске исключены темы выборов и конституционных изменений.
В Киеве считают, что Владимир Путин решил сделать два субъекта федерации на захваченных боевиками территориях восточной Украины, а после их формирования "затолкать обратно" в Украину.
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"Местные органы власти уже сформированы, надо их легализовать. Скорее всего, будут проведены какие-то там псевдовыборы", - говорит Жданов.
А "национализацией" предприятий на Донбассе Кремль пытается создать подобие экономики.
"Когда они сформируют эти два субъекта, именно два, "Новороссии" не будет, они скажут: ребята, ваша территория, ваши люди? – забирайте", - прогнозирует эксперт.
Кстати, официальный Минск весьма противоречиво комментирует возможность признания паспортов "ДНР" и "ЛНР".
Для признания Беларусью паспортов самопровозглашенных на территории Украины Луганской и Донецкой народных республик ЛНР и ДНР нет необходимости,
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Приверженность минскому формату в Киеве расценивают как желание Москвы "затолкнуть" обратно в Украину оккупированные Донецк и Луганск.
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