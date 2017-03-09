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Трубопроводные поставки российского дизельного топлива на Украину приостановлены уже в течение месяца в связи с тем, что Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) не осуществляет оформление необходимых документов.

Между тем, в пресс-службе министерства энергетики РФ агентству заявили, что "у Российской Федерации отсутствуют межправительственные соглашения по поставкам нефтепродуктов в Венгрию и на Украину, поставки дизельного топлива в указанных направлениях осуществляются хозяйствующими субъектами исходя из экономической целесообразности, соответственно говорить о прекращении поставок Российской Федерацией не корректно".

В то же время в ведомстве добавили, что по данным "Транснефти", поставки были приостановлены 8 февраля 2017 года "в связи с перезаключением контрактов на экспорт нефтепродуктов".

По информации пресс-службы Минэнерго, нефтепродукты, предназначенные для поставки в направлении Украины, в настоящее время перераспределяются по другим направлениям, в частности, в Приморск и Новороссийск, сообщает Интерфакс.

Советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин сообщил "Интерфаксу", что "Транснефть" осуществляет транспортировку нефтепродуктов по заявкам владельцев ресурса, после оформления соответствующих документов на экспорт. "В феврале месяце этого года были заявки от нефтяных компаний по экспорту дизельного топлива в направлении Украины. В текущем месяце оформленных экспортных партий еще не было", - уточнил он.

В пресс-службе НК "Роснефть", которая осуществляет поставки в указанном направлении, сообщили, что "нефтепродукты "Роснефти" поставляются на Украину и в Венгрию в соответствии с договоренностями с партнером компании". "Контрактом предусмотрена возможность изменения объемов поставок в зависимости от запроса контрагента и эффективности их реализации для "Роснефти", - подчеркнули в компании. Во ФСТЭК комментарий получить не удалось.

В начале сентября 2016 года Россия уже приостанавливала поставки дизтоплива на Украину по трубе, так как "Транснефть" получила предписание Центральной энергетической таможни (ЦЭТ) с сообщением об аннулировании ФСТЭК России заключений, выданных российским участникам внешнеэкономической деятельности на поставку нефтепродуктов. В середине месяца после получения монополией оформленной должным образом таможенной декларации из ЦЭТ для транспортировки дизельного топлива в направлении Украины поставки были возобновлены. В сентябре плановый объем поставок на Украину должен был составить 156 тыс. тонн.