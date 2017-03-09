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Доходы населения за февраль не индексируются

10.03.2017 17:42 — Разное | Ежедневник  
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Доходы населения за февраль не индексируются

фото: Businessclass.md

Инфляция в Беларуси за февраль 2016 года составила 0,5% - из-за столь низкого показателя индексации минимальной заработная плата и денежных доходов населения не будет.

Инфляция в Беларуси за февраль 2016 года составила 0,5%, с начала года по сравнению с декабрем потребительские цены выросли на 1,4%, свидетельствуют данные Белстата.

Цены на продовольственные товары в феврале по сравнению с январем выросли на 0,5%, с начала года – на 1,7%. Непродовольственные товары за февраль даже подешевели – на 0,02%, за два месяца рост составил 0,8%.

В Министерстве труда и социальной защиты пояснили, что доходов физических лиц из бюджетных источников производится лишь в случае превышения инфляцией пятипроцентного порога, передает БЕЛТА.

Согласно прогнозу социально-экономического развития на 2017 год, инфляция по итогам года не должна превысить 9%.

Инфляция в Беларуси за 2016 год составила 10,6% при прогнозе 12%.

 
 
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Инфляция в Беларуси за февраль 2016 года составила 0,5% - из-за столь низкого показателя индексации минимальной заработная плата и денежных доходов населения не будет.

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