|
Доходы населения за февраль не индексируются
10.03.2017 17:42 — Разное | Ежедневник
фото: Businessclass.md
Инфляция в Беларуси за февраль 2016 года составила 0,5% - из-за столь низкого показателя индексации минимальной заработная плата и денежных доходов населения не будет.
Инфляция в Беларуси за февраль 2016 года составила 0,5%, с начала года по сравнению с декабрем потребительские цены выросли на 1,4%, свидетельствуют данные Белстата.
Цены на продовольственные товары в феврале по сравнению с январем выросли на 0,5%, с начала года – на 1,7%. Непродовольственные товары за февраль даже подешевели – на 0,02%, за два месяца рост составил 0,8%.
В Министерстве труда и социальной защиты пояснили, что доходов физических лиц из бюджетных источников производится лишь в случае превышения инфляцией пятипроцентного порога, передает БЕЛТА.
Согласно прогнозу социально-экономического развития на 2017 год, инфляция по итогам года не должна превысить 9%.
Инфляция в Беларуси за 2016 год составила 10,6% при прогнозе 12%.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инфляция в Беларуси за февраль 2016 года составила 0,5% - из-за столь низкого показателя индексации минимальной заработная плата и денежных доходов населения не будет.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии