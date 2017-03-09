Наиболее заметные события уходящей недели на радио Sputnik Беларусь обсудили шеф-редактор информагентства Sputnik Беларусь Олеся Лучанинова, политолог Александр Шпаковский и ведущий радио Александр Кривошеев.

Главной новостью уходящей недели стало заявление президента о приостановке действия декрета №3 "О предупреждении социального иждивенчества" и анонсированная возможность для отдельных категорий граждан вернуть уже оплаченный сбор.



© Sputnik / Виктор Толочко "Замороженный" декрет №3: много вопросов и неясность в ответах

"Вопросы по возвращению выплат пока еще остаются. В соответствии с поручением президента декрет будет доработан, в нужном виде представлен, и тогда уже налоговые органы приведут в соответствие списки тунеядцев и тех, кому деньги могут быть возвращены", — отметила Лучанинова.

В свою очередь, политолог Александр Шпаковский напомнил об уже озвученной ранее необходимости пересмотра текста декрета, в частности, уточнения категорий граждан, на которых действие документа не распространяется — матерей с детьми до семи лет и лиц, ведущих приусадебное хозяйство.

"Надеюсь, что в будущем, в ближайшие год-два мы к обсуждению этого вопроса не вернемся. Ситуация в экономике делает введение таких законов политически нецелесообразным. Если человек обеспечивает себя и свою семью, не стоит государству вмешиваться в эти процессы, — отметил Шпаковский.

С действием декрета №3 напрямую связаны и продолжающиеся в разных регионах страны "марши рассерженных белорусов". По мнению политолога, эти акции направлены не столько против действия декрета, сколько против той экономической ситуации, которая сложилась в конкретных семьях.

По информации Шпаковского, в акциях приняло участие мизерное количество людей — не более 10 тысяч человек по всей стране, причем во многих акциях принимали участие одни и те же люди.

"Если в Минске ядро протестующих составили оппозиционные активисты, которые традиционно ходят на такие массовые мероприятия, и им без разницы, против чего митинговать, то в регионах вышел народ, его было не так много, но все же это определенный сигнал", — сказал Шпаковский.

Политолог уточнил, что в региональных акциях протеста большинство людей протестовало против рыночных реформ в целом — повышения цен на услуги ЖКХ, пенсионного возраста и т.д. Это произошло из-за отсутствия разъяснительной работы на местах, зачем правительство реализует эти реформы.

Собеседники в студии не обошли вниманием и острые высказывания президента Беларуси в адрес премьер-министра России Дмитрия Медведева . По словам Олеси Лучаниновой, в эфире белорусских телеканалов эта полемика была представлена однобоко, поэтому многие зрители не поняли причин произошедшего.

"Все началось с выступления Кобякова на заседании межправительственной группы в Бишкеке, которое не понравилось Медведеву, и он резко ответил Кобякову. На эту перепалку отреагировал президент Беларуси, и уже выступление президента было показано широко", — рассказала Лучанинова.

В свою очередь, Александр Шпаковский напомнил предысторию полемики, связанную с нерешенным вопросом о ценах на газ для Беларуси.

"Изначально, идя на союз с Россией, мы рассчитывали на получение равнодоходных цен на углеводороды. Всегда российская сторона декларировала и обещала Беларуси эти равнодоходные цены, и всегда на стадии исполнения это упиралось в коммерческие интересы каких-то отдельных субъектов, политиков и чиновников", — отметил Шпаковский.

Собеседники согласились с тем, что к вопросу цен на энергоресурсы стороны вернутся во время заседания Высшего госсовета Союзного государства, о подготовке которого заявил президент Беларуси во время совещания об актуальных вопросах развития страны.

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