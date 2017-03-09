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Белорусские биатлонистки принимают участие в спринте. Мультимедийный онлайн TUT!
Стартовый день этапа Кубка мира по биатлону в Контиолахти завершится женской спринтерской гонкой на 7,5 километра.
Сборную Беларуси представят Ирина Кривко (№ 28), Дарья Домрачева (№ 32), Надежда Скардино (№ 49), Дарья Юркевич (№ 53) и Надежда Писарева (№ 95).
Основные фаворитки получили следующие номера: Жюстин Брайсаз (№ 1), Габриэла Коукалова (№ 2), Доротея Вирер (№ 5), Франциска Хильдебранд (№ 12), Юлия Джима (№ 13), Анаис Шевалье (№ 15), Кайса Мякяряйнен (№ 19), Мари Дорен-Абер (№ 21), Ева Пушкарчикова (№ 23), Марте Олсбю (№ 24), Тириль Экхофф (№ 26), Лаура Дальмайер (№ 27), Ванесса Хинц (№ 30), Сюзан Данкли (№ 33), Марен Хаммершмидт (№ 34), Анастасия Кузьмина (№ 65).
SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн гонки.
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Стартовый день этапа Кубка мира по биатлону в Контиолахти завершится женской спринтерской гонкой на 7,5 километра.
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