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Белорусские биатлонистки принимают участие в спринте. Мультимедийный онлайн TUT!

10.03.2017 19:22 — Разное | Tut.by  
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Стартовый день этапа Кубка мира по биатлону в Контиолахти завершится женской спринтерской гонкой на 7,5 километра.


Фото: Денис Костюченко, TUT.BY

Сборную Беларуси представят Ирина Кривко (№ 28), Дарья Домрачева (№ 32), Надежда Скардино (№ 49), Дарья Юркевич (№ 53) и Надежда Писарева (№ 95).

Основные фаворитки получили следующие номера: Жюстин Брайсаз (№ 1), Габриэла Коукалова (№ 2), Доротея Вирер (№ 5), Франциска Хильдебранд (№ 12), Юлия Джима (№ 13), Анаис Шевалье (№ 15), Кайса Мякяряйнен (№ 19), Мари Дорен-Абер (№ 21), Ева Пушкарчикова (№ 23), Марте Олсбю (№ 24), Тириль Экхофф (№ 26), Лаура Дальмайер (№ 27), Ванесса Хинц (№ 30), Сюзан Данкли (№ 33), Марен Хаммершмидт (№ 34), Анастасия Кузьмина (№ 65).

SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн гонки.

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Стартовый день этапа Кубка мира по биатлону в Контиолахти завершится женской спринтерской гонкой на 7,5 километра.

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