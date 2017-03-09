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Стали известны имена 26 человек, причастных к договорным матчам в белорусском футболе
Белорусская федерация футбола
В их числе — профессиональные футболисты белорусских клубов, представители тренерского и административного штабов, а также один бывший судья.
Встреча представителей высшей, первой и второй лиг с сотрудниками Следственного комитета страны состоялась сегодня в Доме футбола. На ней футбольные функционеры были ознакомлены с деталями представления, поступившего в федерацию по делам о манипуляции спортивными результатами.
Как рассказали правоохранители, следственные мероприятия по каждому из установленных моментов завершены — и в настоящее время материалы ожидают передачи в суд. Фактологическая база собиралась на протяжении полутора лет и затронула пять матчей высшей и первой лиг.
Вот список лиц, которые пытались манипулировать результатами футбольных матчей:
— Илья Гаврилов («Гранит»);
— Владимир Маковский, Александр Лебедев, Александр Тишкевич, Андрей Порываев, Александр Папуш, Юрий Рыжко, Александр Алумона, Иван Денисевич, Дмитрий Макар (все — «Ислочь»);
— Виталий Желудок, Вячеслав Палазник, Алексей Сакович, Егор Гудель, Денис Жбанков (все — «Ошмяны-БГУФК»);
— Юрий Сыроквашко, Сергей Шуманов, Игорь Журавлев, Андрей Напорко, Денис Медведев, Александр Тарликовский, Дмитрий Карповский (все — «Луч»);
— Сергей Крот (на тот момент игрок «Сморгони»);
— Станислав Савицкий (бывший футбольный арбитр).
Дисциплинарный комитет АБФФ вынесет свои решения по каждому из фигурантов дела по окончании судебных слушаний.
Представители Следственного комитета объяснили механизм совершения преступлений, а также обратили особое внимание на предпосылки и обстоятельства, сопровождавшие противоправные действия.
Следственный комитет рекомендовал АБФФ провести с руководителями клубов тщательную разъяснительную работу для предотвращения аналогичных проступков в будущем. Кроме того, обозначено пожелание улучшить инструментарий и качество работы офицера честности АБФФ, а также ужесточить контроль за финансовой деятельностью клубов.
Белорусская федерация футбола уже подготовила корректировки в нормативные документы, чтобы упредить, а также максимально оперативно и жестко реагировать на подобные ситуации.
Напомним, что АБФФ уже применила санкции к некоторым клубам, чьи игроки были замешаны в договорных поединках — «Ислочь» начнет новый сезон в высшей лиге с пассивом в 7 очков, «Луч» стартует в чемпионате первой лиги с «-10», «Ошмяны» начнут во второй лиге с «-5».
В январе Следственный комитет обнародовал
Ранее упоминались матчи: «Барановичи» — «Ошмяны» 5 июня 2016 года, «Луч» — «Гомельжелдортранс» 25 июня 2016 года, «Луч» — «Ошмяны» 2 июля 2016 года, «Ислочь» — «Динамо-Брест» 30 апреля 2016 года.
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Белорусская федерация футбола опубликовала фамилии 26 человек, привлеченных к ответственности по делу о договорных матчах.
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