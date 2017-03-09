Белорусская федерация футбола опубликовала фамилии 26 человек, привлеченных к ответственности по делу о договорных матчах.



Момент передачи денег фигурантами дела о договорных матчах. Кадр телеканала «Беларусь 1»

В их числе — профессиональные футболисты белорусских клубов, представители тренерского и административного штабов, а также один бывший судья.

Встреча представителей высшей, первой и второй лиг с сотрудниками Следственного комитета страны состоялась сегодня в Доме футбола. На ней футбольные функционеры были ознакомлены с деталями представления, поступившего в федерацию по делам о манипуляции спортивными результатами.

Как рассказали правоохранители, следственные мероприятия по каждому из установленных моментов завершены — и в настоящее время материалы ожидают передачи в суд. Фактологическая база собиралась на протяжении полутора лет и затронула пять матчей высшей и первой лиг.

Вот список лиц, которые пытались манипулировать результатами футбольных матчей:

— Илья Гаврилов («Гранит»);

— Владимир Маковский, Александр Лебедев, Александр Тишкевич, Андрей Порываев, Александр Папуш, Юрий Рыжко, Александр Алумона, Иван Денисевич, Дмитрий Макар (все — «Ислочь»);

— Виталий Желудок, Вячеслав Палазник, Алексей Сакович, Егор Гудель, Денис Жбанков (все — «Ошмяны-БГУФК»);

— Юрий Сыроквашко, Сергей Шуманов, Игорь Журавлев, Андрей Напорко, Денис Медведев, Александр Тарликовский, Дмитрий Карповский (все — «Луч»);

— Сергей Крот (на тот момент игрок «Сморгони»);

— Станислав Савицкий (бывший футбольный арбитр).

Дисциплинарный комитет АБФФ вынесет свои решения по каждому из фигурантов дела по окончании судебных слушаний.

Представители Следственного комитета объяснили механизм совершения преступлений, а также обратили особое внимание на предпосылки и обстоятельства, сопровождавшие противоправные действия.

Следственный комитет рекомендовал АБФФ провести с руководителями клубов тщательную разъяснительную работу для предотвращения аналогичных проступков в будущем. Кроме того, обозначено пожелание улучшить инструментарий и качество работы офицера честности АБФФ, а также ужесточить контроль за финансовой деятельностью клубов.

Белорусская федерация футбола уже подготовила корректировки в нормативные документы, чтобы упредить, а также максимально оперативно и жестко реагировать на подобные ситуации.

Напомним, что АБФФ уже применила санкции к некоторым клубам, чьи игроки были замешаны в договорных поединках — «Ислочь» начнет новый сезон в высшей лиге с пассивом в 7 очков, «Луч» стартует в чемпионате первой лиги с «-10», «Ошмяны» начнут во второй лиге с «-5».

В январе Следственный комитет обнародовал еще один факт предоставления и получения вознаграждения за оказание влияния на результат матча. В материалах дела появился поединок Кубка Беларуси с участием ФК «Гранит».

Ранее упоминались матчи: «Барановичи» — «Ошмяны» 5 июня 2016 года, «Луч» — «Гомельжелдортранс» 25 июня 2016 года, «Луч» — «Ошмяны» 2 июля 2016 года, «Ислочь» — «Динамо-Брест» 30 апреля 2016 года.