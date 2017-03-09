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Не тот Goracio: Роскачеству не понравился белорусский горошек

10.03.2017 21:08 — Разное | Ежедневник  
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Не тот Goracio: Роскачеству не понравился белорусский горошек

otzovik.com

Продукция Горынского агрокомбината под маркой Goracio не прошла экспертизу российской системы качества «Роскачество».

«Горошек зеленый консервированный. Стерилизованный. Высший сорт», отобранный для веерного исследования, отнесен экспертами «Роскачества» к «товарам с нарушениями».  В белорусском горошке, который в единственном числе представлял на экспертизе  белорусскую индустрию консервации, было обнаружено нарушение консистенции горошка, наличие кормового гороха и, кроме того, внешний вид не соответствовал ГОСТу.

Как отмечается, в рамках веерного исследования «Роскачества» была изучена продукция 55 торговых марок зеленого горошка по 124 параметрам качества и безопасности, в том числе на наличие 72 пестицидов. На данный момент это самое масштабное по количеству показателей исследование «Роскачества». В испытаниях участвовали наиболее популярные у россиян торговые марки, в том числе произведенные в Беларуси, Венгрии, Германии, Китае, Молдове и США. 29 марок отнесены к «товарам повышенного качества», 16 – «качественным товарам», а  10 – к «товарам с нарушениями». 

 
 
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Продукция Горынского агрокомбината под маркой Goracio не прошла экспертизу российской системы качества «Роскачество».

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