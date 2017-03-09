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Продукция Горынского агрокомбината под маркой Goracio не прошла экспертизу российской системы качества «Роскачество».

«Горошек зеленый консервированный. Стерилизованный. Высший сорт», отобранный для веерного исследования, отнесен экспертами «Роскачества» к «товарам с нарушениями». В белорусском горошке, который в единственном числе представлял на экспертизе белорусскую индустрию консервации, было обнаружено нарушение консистенции горошка, наличие кормового гороха и, кроме того, внешний вид не соответствовал ГОСТу.

Как отмечается, в рамках веерного исследования «Роскачества» была изучена продукция 55 торговых марок зеленого горошка по 124 параметрам качества и безопасности, в том числе на наличие 72 пестицидов. На данный момент это самое масштабное по количеству показателей исследование «Роскачества». В испытаниях участвовали наиболее популярные у россиян торговые марки, в том числе произведенные в Беларуси, Венгрии, Германии, Китае, Молдове и США. 29 марок отнесены к «товарам повышенного качества», 16 – «качественным товарам», а 10 – к «товарам с нарушениями».