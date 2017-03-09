|
Домрачева заняла третье место в спринте на Кубке мира
10.03.2017 22:07 — Разное | Ежедневник
freesmi.by
В спринтерской гонке на этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти Дарья Домрачева уступила только норвежке Тириль Экхофф и немке Лауре Дальмайер.
Белорусская биатлонистка не допустила ни одного промаха. Норвежке Дарья Домрачева уступила 20 секунд, немке - 18. При этом немка пришла второй к финишу с одним промахом.
Другие белорусские спортсменки закончили бег следующим образом: Надежда Скардино – на 26-м месте, Дарья Юркевич – на 61-м, Ирина Кривко – на 69-м, Надежда Писарева – на 80-м.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В спринтерской гонке на этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти Дарья Домрачева уступила только норвежке Тириль Экхофф и немке Лауре Дальмайер.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии