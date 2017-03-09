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Домрачева заняла третье место в спринте на Кубке мира

10.03.2017 22:07 — Разное | Ежедневник  
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Домрачева заняла третье место в спринте на Кубке мира

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В спринтерской гонке на этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти Дарья Домрачева уступила только норвежке Тириль Экхофф и немке Лауре Дальмайер.

Белорусская биатлонистка не допустила ни одного промаха. Норвежке Дарья Домрачева уступила 20 секунд, немке - 18. При этом немка пришла второй к финишу с одним промахом.

Другие белорусские спортсменки закончили бег следующим образом: Надежда Скардино – на 26-м месте, Дарья Юркевич – на 61-м, Ирина Кривко – на 69-м, Надежда Писарева – на 80-м.

 
 
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В спринтерской гонке на этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти Дарья Домрачева уступила только норвежке Тириль Экхофф и немке Лауре Дальмайер.

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