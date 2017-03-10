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Два белоруса оказались в топ-7 на чемпионате мира по фристайлу

10.03.2017 23:26 — Разное | Tut.by  
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Белорусские лыжные акробаты не сумели подняться на пьедестал чемпионата мира по фристайлу в испанской Сьерра-Неваде. Бронзовый медалист прошлого ЧМ-2015 Максим Густик на сей раз занял 7-е место, а Станислав Гладченко по сравнению с прошлым мировым форумом поднялся на 11 строк, замкнув топ-5.


Максим Густик. Фото: facebook.com/kreischberg2015

Финальная стадия, куда прошли 12 лучших по итогам квалификации, состояла из трех раундов. В первом необходимо было попасть в топ-9. Белорусы с этой задачей уверенно справились. Максим Густик с суммой 104,08 балла занял 4-е место, Станислав Гладченко (102,06) — 5-е.

Во втором финальном раунде 22-летний Станислав Гладченко (107,29) стал 6-м, а вот 28-летнему Максиму Густику (98,94) не удалось вклиниться в суперфинальную шестерку, он оказался 7-м.

В суперфинале Станислав Гладченко смазал приземление, коснувшись склона спиной, и получил сумму 95,58 балла. Схожие ошибки допустил и китаец Цзя Цоньян, но судьи чуть выше оценили его фигуры в воздухе, и он отодвинул Станислава на итоговое 5-е место.

В тройку призеров вошли Джонатон Лиллиз из США (125,79), китаец Ци Гуанпу (120,36) и австралиец Дэвид Моррис (114,93).

Олимпийский чемпион Сочи-2014 Антон Кушнир из Беларуси, занявший в нынешнем сезоне 3-е место в общем зачете Кубка мира, из-за проблем со здоровьем первенство планеты пропустил (как и два заключительных этапа Кубка мира в Раубичах и Москве).

Медалистками женских соревнований стали американка Эшли Колдуэлл (109,29), австралийка Дэниэлле Скотт (94,47) и китаянка Сю Ментао (91,65).

20-летняя белоруска Александра Романовская не сумела преодолеть квалификационный барьер и заняла итоговое 19-е место среди 22 участниц.

 
 
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Белорусские лыжные акробаты не сумели подняться на пьедестал чемпионата мира по фристайлу в испанской Сьерра-Неваде. Бронзовый медалист прошлого ЧМ-2015 Максим...

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