Хоккеисты минской «Юности» с победы стартовали в полуфинальной серии Кубка президента, в овертайме одолев на льду столичной «Чижовка-Арены» солигорский «Шахтер».



Фото: junost.org

«Юность» — «Шахтер» — 3:2 ОТ (1:2, 0:0, 1:0, 1:0)

10 марта. Минск. «Чижовка-Арена». 1140 зрителей.

«Юность-Минск»: Мильчаков; Претнар — Ногачев, Михнов — Корсо (А) — К. Захаров; О. Горошко — Э. Шевченко, Парфеевец — Ниинимяки — Елисеенко; Ковачевич — Черноок (К), Когалев — Развадовский — Ефименко (А); И. Усенко — В. Макрицкий, Абакунчик — Белевич — А. Каракулько.

«Шахтер»: Линдскуг; Видгрен — Кярмениеми, Левша — Демков — Михалев (А), Карев — Достанко, Чуприс (К) — Карабанов — Левко; Рак — И. Сушко, Малиновский — Никулин — Кунцевич; Астанков — Питуле — Андрущенко; Станевич, Докшин.

Шайбы: 1:0 — К. Захаров (Михнов, Корсо, 0.14), 1:1 — Карабанов (Чуприс, 6.54, в меньшинстве), 1:2 — Андрущенко (Питуле, Демков, 19.02, в большинстве), 2:2 — Развадовский (Ковачевич, 44.59), 3:2 — Претнар (Михнов, Парфеевец, 64.31).

Броски: 34−32 (13−12, 9−14, 9−4, 3−2).

Штраф: 18 (Развадовский — 12, Э. Шевченко, Корсо, Черноок) — 10 (Михалев, Чуприс, В. Сушко, Питуле — 4).

Лучшие игроки матча: Претнар, Мильчаков — Линдскуг.

Уступая по итогам двух периодов, в третьем минчане перевели игру в овертайм, который не продлился и 5 минут. Победу «Юности» принес словенский защитник хозяев Клемен Претнар, реализовавший удаление чешского легионера «Шахтера» Томаша Питуле.

Следующие матчи серии, которая продлится до 4 побед, пройдут 11 (в Минске), 14, 15 марта (в Солигорске) и, если потребуется, 17 (в Минске), 19 (в Солигорске) и 21 марта (в Минске).

В другой полуфинальной серии сразятся гродненский «Неман» и «Гомель». Матчи запланированы на 12, 13 (в Гродно), 16, 17 (в Гомеле) и, если потребуется, 19 (в Гродно), 21 (в Гомеле) и 23 марта (в Гродно).

Обладатель Кубка президента получит также титул чемпиона Беларуси и путевку в Лигу чемпионов. Победителю регулярного сезона полагается путевка в Континентальный кубок. Если «Юность», победившая в «регулярке», выиграет и Кубок президента, то пропуск в Континентальный кубок достанется финалисту плей-офф.