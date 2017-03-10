﻿ Статуя эпохи Рамзеса Второго найдена в жилом районе Каира. 21.by
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Статуя эпохи Рамзеса Второго найдена в жилом районе Каира

10.03.2017 20:36 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Археологи обнаружили в районе эль-Матария в Каире статую из кварцита весом четыре тонны и высотой порядка восьми метров, изображающую, предположительно, древнеегипетского фараона Рамзеса Второго.

Ранее в этом районе, по словам специалистов, располагался древнеегипетский храм, разрушенный в поздние эпохи. Сейчас же тут проводятся археологические раскопки.

Статуя была обнаружена в земле в поврежденном состоянии. Из-за большого веса памятника и его глубокого залегания в глинистой влажной почве ученым пришлось прибегнуть к помощи техники, чтобы извлечь его часть на поверхность.

После очистки поднятой на поверхность головы памятника выяснилось, что она серьезно повреждена: сохранились лишь фрагменты лица и корона фараона. Ученые полагают, что оставшаяся часть памятника, пока остающаяся в земле, также может быть разломана на крупные фрагменты.

 
 
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Археологи обнаружили в Каире фрагменты статуи, относящейся к эпохе фараона Рамзеса Второго. Смотрите на видео, как выглядит историческая находка.

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