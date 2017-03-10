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Митрополиту Павлу презентовали факсимильное издание Франциска Скорины

10.03.2017 20:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В пятницу, 10 марта, в Национальной библиотеке Беларуси состоялось торжественное открытие Дня православной книги. В нынешнем году оно приурочено к 500-летию белорусского книгопечатания.

Митрополит Минский и Заславский Павел на открытии обратил внимание на то, что первыми печатными книгами были именно священные тексты Ветхого и Нового завета.

Митрополиту Павлу презентовали факсимильное издание Франциска Скорины
© Sputnik / Виктор Толочко
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По его словам, Библия и сегодня является самой распространенной книгой в мире. Никогда современная технология не сможет заменить книгу. Потому что читая книгу, мы чувствуем связь с историей книгопечатания.

"Сегодня мы отдаем дань почтения Ивану Федорову, Франциску Скорине и другим подобным им людям, которые послужили процветанию и прогрессу нашего общества", — отметил владыка.

Директор Национальной библиотеки Роман Мотульский в свою очередь передал Митрополиту Павлу факсимильное издание "Книжное наследие Франциска Скорины".

Презентуя уникальное издание он отметил, что первой книгой изданной белорусом для белорусов была книга священного писания.

"Франциск Скорина 500 лет назад сделал неслучайный выбор, чтобы его земляки могли читать слово божье на понятном им языке", — подчеркнул Роман Мотульский.

Подробнее о факсимильном издании книг Франциска Скорины смотрите на белоруской версии Sputnik>>

 
 
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Факсимильное издание "Книжное наследие Франциска Скорины" было выпущено в рамках, празднования 500-летия белорусского книгопечатания.

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