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Домрачева: До суперформы еще далеко, словами разбрасываться не буду

11.03.2017 00:29 — Разное | Tut.by  
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Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева в эфире телеканала «Матч! Арена» подвела итоги спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Финляндии, где она завоевала бронзу.


Дарья Домрачева. Фото: biathlonworld.com

— Тяжело, ощущается разница во времени. Конечно, перелет (из южнокорейского Пхенчхана — SPORT.TUT.BY) тоже дает о себе знать. Первые дни состояние было непонятное… Но сейчас организм адаптируется. На то мы и спортсмены, чтобы адаптироваться к разным условиям.

До суперформы еще далеко, словами разбрасываться не буду. Повторю, этот сезон для меня тестовый. Любой хороший результат я воспринимаю как подарок и не испытываю ожиданий перед гонками. Настраиваюсь на работу — и будь что будет! — сказала Дарья Домрачева.

— В моей ситуации, после нескольких месяцев тренировок, я могу быть только счастлива. Проделанная работа все же приносит результат. Конечно, сейчас мои ощущения на трассе отличаются от тех, к которым привыкла при полноценной подготовке к сезону, но шаг за шагом я становлюсь все увереннее и чувствую, что могу бороться за подиум, — приводит слова Дарьи Домрачевой официальный сайт IBU.

Для белоруски это уже 67-й пьедестал в карьере (25 первых мест, 21 второе, 21 третье).

После возвращения в большой биатлон из декретного отпуска Дарья Домрачева уже второй раз поднялась на пьедестал. В ее активе также серебро в гонке преследования на недавнем чемпионате мира в Хохфильцене.

В общем зачете нынешнего Кубка мира Дарья Домрачева с 268 баллами поднялась на 25-е место. Выше среди всех белорусских биатлонисток располагается Надежда Скардино — 18-е место с 387 очками.

 
 
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Дарья Домрачева подвела итоги спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Финляндии, где она завоевала бронзу.

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