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Классический луковый суп – с тимьяном и сыром
11.03.2017 08:29 — Разное | Sputnik Беларусь
Главный ингредиент, понятное дело, лук. Однако, как и в каше из топора, важны и другие составляющие — бульон, сыр.
Нам понадобится:
© Sputnik / Людмила Янковская
Луковый суп
Лучше всего взять белый лук сладких сортов с мягкой текстурой. Итак, лук очищаем и нарезаем тонкими полукольцами.
© Sputnik / Людмила Янковская
Луковый суп
Теперь лук нужно карамелизировать. Сливочное масло растапливаем в оливковом.
© Sputnik / Людмила Янковская
Луковый суп
Разогреваем сковороду, выкладываем в масло лук, перемешиваем, чтобы он покрылся маслом. Смысл в том, чтобы выделяющийся из лука сахар превратился в карамель. Потому сначала лук готовим на сильном огне, чтобы он выпустил воду, затем убавляем огонь и томим его на минимальном огне, помешивая. Дополнительный карамельный оттенок луку можно придать, добавив немного сахара.
© Sputnik / Людмила Янковская
Луковый суп
Убавляем огонь, накрываем крышкой и готовим 15 минут. Добавляем измельченный чеснок, тимьян, соль черный перец, сахар. Томим лук около 40 минут до карамельного цвета, часто помешивая.
© Sputnik / Людмила Янковская
Луковый суп
© Sputnik / Людмила Янковская
Луковый суп
Между тем разогреваем бульон. В лук добавляем муку, продолжаем готовить, помешивая, 1 минуту. Переливаем в лук бульон, доводим до кипения и оставляем суп готовиться на медленном огне в течение 1 часа.
Бульон можно сделать и из курицы, и из овощей, но не стоит забывать, что, как и лук, он определяет вкус блюда. Традиционно луковый суп готовится только на говяжьем бульоне. Для усиления вкуса в суп добавляем белое вино, херес или бренди. Это уже на ваш вкус, я люблю больше белое вино.
© Sputnik / Людмила Янковская
Луковый суп
Пока бульон доваривается, подготовим ломтики багета и сыр. Если уж совсем по классике, то свой выбор стоит остановить на твердых сортах сыра — Грюйер или Эмменталь. Ломтики багета подсушиваем в тостере или в духовке.
© Sputnik / Людмила Янковская
Луковый суп
Теперь начнем собирать суп. Духовку разогреваем до 175°C. Суп разливаем по огнеупорным тарелкам или горшочкам. Сверху выкладываем ломтик поджаренного хлеба и посыпаем его сыром. Отправляем в духовку на 20-30 минут, пока сыр полностью не расплавится. Чтобы сыр образовал ровную курочку, между кусочком хлеба и кромкой посуды необходимо оставить примерно 1,5-2 см. Если жидкости будет слишком мало, сыр просто утонет в супе.
© Sputnik / Людмила Янковская
Луковый суп
Переключаем духовку в режим гриля, даем сыру подрумяниться в течение 1-3 минут.
© Sputnik / Людмила Янковская
Луковый суп
Перед подачей готовому супу нужно немного остыть, иначе можно обжечься.
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Луковый суп - яркий представитель французской кухни – всегда был блюдом бедняков. Ведь лук – один из самых доступных продуктов во все времена. Позже блюдо...
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