Главный ингредиент, понятное дело, лук. Однако, как и в каше из топора, важны и другие составляющие — бульон, сыр.

Нам понадобится:

Лук репчатый сладкий — примерно 800 г

Сыр твердых сортов — 100 г

Белое сухое вино — 60 мл

Бульон мясной — 1,5-2 литра

Сливочное масло — 3 ст. л.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Сахар — 1/2 ч. л.

Мука — 3 ст. л.

Поджаренный багет — 6-8 ломтиков

Тимьян — свежий или пара веточек сухого



Соль, свежемолотый черный перец — по вкусу



© Sputnik / Людмила Янковская Луковый суп

Лучше всего взять белый лук сладких сортов с мягкой текстурой. Итак, лук очищаем и нарезаем тонкими полукольцами.



© Sputnik / Людмила Янковская Луковый суп

Теперь лук нужно карамелизировать. Сливочное масло растапливаем в оливковом.



© Sputnik / Людмила Янковская Луковый суп

Разогреваем сковороду, выкладываем в масло лук, перемешиваем, чтобы он покрылся маслом. Смысл в том, чтобы выделяющийся из лука сахар превратился в карамель. Потому сначала лук готовим на сильном огне, чтобы он выпустил воду, затем убавляем огонь и томим его на минимальном огне, помешивая. Дополнительный карамельный оттенок луку можно придать, добавив немного сахара.



© Sputnik / Людмила Янковская Луковый суп

Убавляем огонь, накрываем крышкой и готовим 15 минут. Добавляем измельченный чеснок, тимьян, соль черный перец, сахар. Томим лук около 40 минут до карамельного цвета, часто помешивая.



© Sputnik / Людмила Янковская Луковый суп



© Sputnik / Людмила Янковская Луковый суп

Между тем разогреваем бульон. В лук добавляем муку, продолжаем готовить, помешивая, 1 минуту. Переливаем в лук бульон, доводим до кипения и оставляем суп готовиться на медленном огне в течение 1 часа.

Бульон можно сделать и из курицы, и из овощей, но не стоит забывать, что, как и лук, он определяет вкус блюда. Традиционно луковый суп готовится только на говяжьем бульоне. Для усиления вкуса в суп добавляем белое вино, херес или бренди. Это уже на ваш вкус, я люблю больше белое вино.



© Sputnik / Людмила Янковская Луковый суп

Пока бульон доваривается, подготовим ломтики багета и сыр. Если уж совсем по классике, то свой выбор стоит остановить на твердых сортах сыра — Грюйер или Эмменталь. Ломтики багета подсушиваем в тостере или в духовке.



© Sputnik / Людмила Янковская Луковый суп

Теперь начнем собирать суп. Духовку разогреваем до 175°C. Суп разливаем по огнеупорным тарелкам или горшочкам. Сверху выкладываем ломтик поджаренного хлеба и посыпаем его сыром. Отправляем в духовку на 20-30 минут, пока сыр полностью не расплавится. Чтобы сыр образовал ровную курочку, между кусочком хлеба и кромкой посуды необходимо оставить примерно 1,5-2 см. Если жидкости будет слишком мало, сыр просто утонет в супе.



© Sputnik / Людмила Янковская Луковый суп

Переключаем духовку в режим гриля, даем сыру подрумяниться в течение 1-3 минут.



© Sputnik / Людмила Янковская Луковый суп

Перед подачей готовому супу нужно немного остыть, иначе можно обжечься.