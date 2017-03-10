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Классический луковый суп – с тимьяном и сыром

11.03.2017 08:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Главный ингредиент, понятное дело, лук. Однако, как и в каше из топора, важны и другие составляющие — бульон, сыр.

Нам понадобится:

  • Лук репчатый сладкий — примерно 800 г
  • Сыр твердых сортов — 100 г
  • Белое сухое вино — 60 мл
  • Бульон мясной — 1,5-2 литра
  • Сливочное масло — 3 ст. л.
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Сахар — 1/2 ч. л.
  • Мука — 3 ст. л.
  • Поджаренный багет — 6-8 ломтиков
  • Тимьян — свежий или пара веточек сухого
  • Соль, свежемолотый черный перец — по вкусу
Классический луковый суп – с тимьяном и сыром
© Sputnik / Людмила Янковская
Луковый суп

Лучше всего взять белый лук сладких сортов с мягкой текстурой. Итак, лук очищаем и нарезаем тонкими полукольцами.

Классический луковый суп – с тимьяном и сыром
© Sputnik / Людмила Янковская
Луковый суп

Теперь лук нужно карамелизировать. Сливочное масло растапливаем в оливковом.

Классический луковый суп – с тимьяном и сыром
© Sputnik / Людмила Янковская
Луковый суп

Разогреваем сковороду, выкладываем в масло лук, перемешиваем, чтобы он покрылся маслом. Смысл в том, чтобы выделяющийся из лука сахар превратился в карамель. Потому сначала лук готовим на сильном огне, чтобы он выпустил воду, затем убавляем огонь и томим его на минимальном огне, помешивая. Дополнительный карамельный оттенок луку можно придать, добавив немного сахара.

Классический луковый суп – с тимьяном и сыром
© Sputnik / Людмила Янковская
Луковый суп

Убавляем огонь, накрываем крышкой и готовим 15 минут. Добавляем измельченный чеснок, тимьян, соль черный перец, сахар. Томим лук около 40 минут до карамельного цвета, часто помешивая.

Классический луковый суп – с тимьяном и сыром
© Sputnik / Людмила Янковская
Луковый суп
Классический луковый суп – с тимьяном и сыром
© Sputnik / Людмила Янковская
Луковый суп

Между тем разогреваем бульон. В лук добавляем муку, продолжаем готовить, помешивая, 1 минуту. Переливаем в лук бульон, доводим до кипения и оставляем суп готовиться на медленном огне в течение 1 часа.

Бульон можно сделать и из курицы, и из овощей, но не стоит забывать, что, как и лук, он определяет вкус блюда. Традиционно луковый суп готовится только на говяжьем бульоне. Для усиления вкуса в суп добавляем белое вино, херес или бренди. Это уже на ваш вкус, я люблю больше белое вино.

Классический луковый суп – с тимьяном и сыром
© Sputnik / Людмила Янковская
Луковый суп

Пока бульон доваривается, подготовим ломтики багета и сыр. Если уж совсем по классике, то свой выбор стоит остановить на твердых сортах сыра — Грюйер или Эмменталь. Ломтики багета подсушиваем в тостере или в духовке.

Классический луковый суп – с тимьяном и сыром
© Sputnik / Людмила Янковская
Луковый суп

Теперь начнем собирать суп. Духовку разогреваем до 175°C. Суп разливаем по огнеупорным тарелкам или горшочкам. Сверху выкладываем ломтик поджаренного хлеба и посыпаем его сыром. Отправляем в духовку на 20-30 минут, пока сыр полностью не расплавится. Чтобы сыр образовал ровную курочку, между кусочком хлеба и кромкой посуды необходимо оставить примерно 1,5-2 см. Если жидкости будет слишком мало, сыр просто утонет в супе.

Классический луковый суп – с тимьяном и сыром
© Sputnik / Людмила Янковская
Луковый суп

Переключаем духовку в режим гриля, даем сыру подрумяниться в течение 1-3 минут.

Классический луковый суп – с тимьяном и сыром
© Sputnik / Людмила Янковская
Луковый суп

Перед подачей готовому супу нужно немного остыть, иначе можно обжечься.

 
 
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Луковый суп - яркий представитель французской кухни – всегда был блюдом бедняков. Ведь лук – один из самых доступных продуктов во все времена. Позже блюдо...

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