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Самые первые, самые нежные – весенние цветы в лесу
11.03.2017 09:07 — Разное | Sputnik Беларусь
Первые весенние цветы появляются в лесах и парках с первым солнечным теплом и необычайно радуют глаз своей нежностью. Семь первоцветов, которыми предлагает полюбоваться Sputnik, — это подснежники, пролески, анемоны, фиалки, прострел, печеночницы и крокусы.
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Какие цветы появляются самыми первыми в лесу и на клумбе? Смотрите в фотоленте Sputnik.
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