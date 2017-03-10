﻿ Превратили дачу в полноценный дом, уложившись в скромный бюджет. Проект "Дом моей семьи". 21.by
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Превратили дачу в полноценный дом, уложившись в скромный бюджет. Проект "Дом моей семьи"

11.03.2017 09:00 — Разное | Tut.by  
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На REALTY.TUT.BY проходит конкурс «Дом моей семьи». Мы публикуем рассказы о том, как люди восстанавливали старые постройки или возводили новое жилье. Победителей голосованием выберут читатели TUT.BY, а авторы лучших работ получат призы от наших партнеров.

Рассказ Вероники:


— В нашем будущем доме мы поселились летом 2008 года. Тогда это была неплохая, но еще не приспособленная к постоянному проживанию дача. Спустя какое-то время решили переехать окончательно — удачное месторасположение, 12 км от кольцевой дороги, развитая инфраструктура.

Мы гордимся тем, что, не имея опыта строительства, не только реализовали задуманное в срок, но и уложились в бюджет! Сделали собственную скважину, решили вопрос с отоплением. Теперь у нас газовый котел, камин и теплые полы.

Строительные работы проходили в два этапа.

Первый этап. Летний сезон 2009 года — увеличение площади дома на 60 кв. метров за счет пристройки.



Второй этап. Летний сезон 2011 года — ремонт мансарды.



В итоге мы получили небольшой, около 130 квадратов, но уютный дом. В общей сложности затраты на постройку, ремонт, внешнюю и внутреннюю отделку составили около 29 400 рублей (в эквиваленте 15 000 долларов).

Дом стал действительно семейным гнездом, с которым связаны самые лучшие воспоминания. В нем мы прожили 7 лет, здесь родились трое прекрасных детей. Каждый уголок нашего жилья сделан с душой и наполнен уютом.



Уверены, это ощущаем не только мы, но и наши многочисленные гости.

От всего сердца желаем всем читателям этой рубрики обрести свой дом. Ведь, как известно: «Твой дом там, где спокойны твои мысли…».

Комментирует Екатерина Кабышева, начальник отдела маркетинга компании «Стальная линия»:
— Вероника, спасибо за ваш рассказ. Ваша история — пример удивительного преображения дачи в семейное гнездо. Дом получился очень гармоничным.
Фасад дома, имитирующий фахверковую конструкцию с декоративными элементами из темного дерева, выглядит очень оригинально.
Стиль английского шале с использованием натуральных материалов гармонично объединяет интерьер и экстерьер вашего дома в единое целое и привносит в родовое гнездо атмосферу романтики и спокойствия.
Входная дверь темного цвета из натуральных материалов подчеркнет стиль дома, а окно с декоративной решеткой добавит изящества и света в прихожей. Такую дверь можно заказать по индивидуальному заказу. Это позволит вам выбрать цвет, точно совпадающий с декоративными элементами фасада.
Желаем вам удачи в конкурсе.

 Беларуская кампанiя з багатай гicторыяй. На працягу 20 год мы ствараем уваходныя дзверы для дома i кватэры. Сёння нас ведаюць у 14 краiнах свету. Мы не проста кантралюем высокую якасць нашых дзвярэй, а з душой ставiмся да кожнага этапу вытворчасцi.

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Вероника о том, как переделали дачу в 12 километрах от кольцевой в уютный коттедж.

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