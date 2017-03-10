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Превратили дачу в полноценный дом, уложившись в скромный бюджет. Проект "Дом моей семьи"
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Рассказ Вероники:
— В нашем будущем доме мы поселились летом 2008 года. Тогда это была неплохая, но еще не приспособленная к постоянному проживанию дача. Спустя какое-то время решили переехать окончательно — удачное месторасположение, 12 км от кольцевой дороги, развитая инфраструктура.
Мы гордимся тем, что, не имея опыта строительства, не только реализовали задуманное в срок, но и уложились в бюджет! Сделали собственную скважину, решили вопрос с отоплением. Теперь у нас газовый котел, камин и теплые полы.
Строительные работы проходили в два этапа.
Первый этап. Летний сезон 2009 года — увеличение площади дома на 60 кв. метров за счет пристройки.
Второй этап. Летний сезон 2011 года — ремонт мансарды.
В итоге мы получили небольшой, около 130 квадратов, но уютный дом. В общей сложности затраты на постройку, ремонт, внешнюю и внутреннюю отделку составили около 29 400 рублей (в эквиваленте 15 000 долларов).
Дом стал действительно семейным гнездом, с которым связаны самые лучшие воспоминания. В нем мы прожили 7 лет, здесь родились трое прекрасных детей. Каждый уголок нашего жилья сделан с душой и наполнен уютом.
Уверены, это ощущаем не только мы, но и наши многочисленные гости.
От всего сердца желаем всем читателям этой рубрики обрести свой дом. Ведь, как известно: «Твой дом там, где спокойны твои мысли…».
Комментирует Екатерина Кабышева, начальник отдела маркетинга компании «Стальная линия»:
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Вероника о том, как переделали дачу в 12 километрах от кольцевой в уютный коттедж.
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