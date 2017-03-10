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Минтруда: "минималку", пособия по безработице и стипендии не будут индексировать
Индекс потребительских цен за февраль в Беларуси
Не будут индексировать «минималку», зарплаты госслужащих, пособия по безработице, стипендии обучающимся, стипендии клиническим ординаторам, стипендии работникам, которых направили на повышение квалификации, переподготовку, стажировку в очной (дневной) форме обучения в другой населенный пункт.
Денежного довольствия военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, а также военнослужащих срочной военной службы, суворовцев, воспитанников воинских частей, курсантов военных учебных заведений тоже не будут проиндексированы.
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Индексировать минимальные зарплаты и денежные доходы населения за февраль не будут из-за низкого уровня инфляции.
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