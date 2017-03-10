Уходящая неделя выдалась более яркой на события в мировом спорте, чем предыдущая, отметил на радио Sputnik Беларусь спортивный обозреватель информационного агентства Sputnik Максим Костьян.

В первую очередь, собеседник радио Sputnik обратил внимание на матчи "Лиги чемпионов", по итогам которых стали известны первые четвертьфиналисты — "Реал", "Бавария", "Боруссия" и "Барселона".

"До сих пор не утихли эмоции после матча "Барселона" — "ПСЖ", где каталонцы совершили невероятное, выиграв поединок со счетом 6:1. Впервые в истории "Лиги чемпионов" клуб, который на выезде проиграл со счетом 4:0, сумел отыграться и проходит дальше, а ПСЖ остается за бортом розыгрыша", — сказал обозреватель.

Еще одной заметной новостью с футбольных полей на минувшей неделе стал неожиданный конфликт белорусского полузащитника Тимофея Калачева с главным тренером "МЮ" Жозе Моуринью , произошедший во время матча 1/8 "Лиги Европы" между "Ростовом" и "Манчестер Юнайтед", где Калачев получил желтую карточку за нарушение правил.

"Между Калачевым и португальским специалистом возникла словесная перепалка, которая попала в объективы телекамер. Что сказали друг другу оппоненты, можно было легко прочитать по губам. Хорошо, что после игры оба пожали друг другу руки. Но грустно, что из-за желтой карточки Калачев не сможет сыграть в ответном поединке", — рассказал Костьян.

В продолжение футбольной темы обозреватель напомнил, что в субботу, 11 марта, в 15:00 в белорусской столице на стадионе ФК "Минск" состоится первый футбольный поединок в этом сезоне — матч за Суперкубок Беларуси между жодинским "Торпедо-БЕЛАЗом" и борисовским "БАТЭ", в котором борисовчане попытаются взять реванш за минувший год.

Далее собеседник Sputnik обратился к теме биатлона и напомнил, что в пятницу, 10 марта, в финском Контиалахти стартовал предпоследний в нынешнем сезоне этап Кубка мира по биатлону. Этот этап должен был пройти в российской Тюмени, но в соответствии с антидопинговыми правилами, Международный союз биатлонистов лишил страну, чьи атлеты были заподозрены в нарушении этих правил, права принимать престижные соревнования.

В пятницу, 10 марта, на 10-м этапе Кубка мира в Контиалахти состоялись мужская и женская спринтерские гонки. Победу в мужском спринте праздновал француз Мартен Фуркад . Лучший из белорусов Дмитрий Абашев финишировал 49-м. В женском спринте бронзовую медаль завоевала трехкратная олимпийская чемпионка, белоруска Дарья Домрачева , она уступила первое и второе места на пьедестале норвежке Тириль Экхофф и немке Лауре Дальмайер.

В субботу, 11 марта, этап Кубка мира по биатлону продолжится двумя гонками — мужским и женским пасьютами.

Хоккейные баталии нынешней недели, по словам спортивного обозревателя, оказались более интересны юным болельщикам. В четверг, 9 марта, стартовал финальный этап традиционных соревнований по хоккею среди детей и подростков на призы президента Беларуси "Золотая шайба".



© Sputnik / Виктор Толочко "Золотая шайба": в первом матче выиграла команда Николая Лукашенко 12

"Самые сильные детские команды в эти дни борются за первенство на льду минской "Чижовка-арены". Накануне команда младшего сына президента Николая Лукашенко, которая в прошлом году стала чемпионом соревнований, обыграла своих соперников и уверенно идет к финалу, который состоится в воскресенье", — рассказал обозреватель.

Также собеседник Sputnik напомнил о том, что в субботу, 11 марта, состоится большой праздник для любителей хоккея — в честь закрытия сезона минское "Динамо" проведет матч с командой фанзоны. У болельщиков появится возможность пообщаться со своими кумирами.

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