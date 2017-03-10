Первое весеннее солнце так и подмывает забросить в багажник мангал и выдвигаться на природу. Но весенняя распутица диктует свои правила выезда. В каталоге бесплатных объявлений A.TUT.BY мы поискали внедорожники — от совсем дешевых до вариантов подороже, но не более 10 тысяч рублей. Кризис все-таки.

ЛуАЗ 969 — от 1600 рублей





Самый дешевый внедорожник в нашем каталоге — ЛуАЗ 969. И самый экзотический. Автомобиль 1991 года выпуска, с 1,1-литровым бензиновым двигателем и пробегом 150 тысяч километров. О мало-мальском комфорте в этом автомобиле можно забыть, равно как и путешествиях протяженностью более 100 километров. Но в активе — простая конструкция, доступность запчастей и хорошая проходимость. Машины в идеальном состоянии стоят в несколько раз дороже, но это уже для коллекционеров и фанатов.

ВАЗ 2121 Нива — от 1800 рублей





Еще один бюджетный вариант — «Нива». Выбор широкий, но самый доступный экземпляр продается за 1800 рублей. Это «Нива» 1983 года выпуска с пробегом 100 тысяч километров . Под капотом у нее, естественно, 1,6-литровый бензиновый мотор. По словам продавца, кузов переваре и перекрашен, машина хранится в гараже, а двигатель недавно перебрали. До комфорта этой машине тоже далеко, но все же выехать за 200−300 километров уже можно. Цены на машины помоложе и в хорошем состоянии доходят до 8 тысяч рублей. Хотя за те же 1800 рублей можно купить и слегка модернизированную машину .

Mitsubishi Pajero — от 3340 рублей





А вот более приспособленный для вылазок на природу автомобиль — Mitsubishi Pajero первого поколения. Этот экземпляр 1988 года выпуска , и на фото выглядит весьма неплохо для своих лет. Правда, под капотом у него не самый экономичный бензиновый двигатель объемом 2,6 литра и мощностью всего 114 лошадиных сил. При должном уходе этот внедорожник можно запросто перевести в разряд «классики».

Kia Sportage — от 4 тысяч рублей





Это сейчас Kia Sporatge превратился в банальный кроссовер. А первое поколение этого автомобиля хоть и походило на обычную легковушку, но по сути являлось настоящим внедорожником — с рамой, жестко подключаемым передним мостом и понижающим рядом в трансмиссии. Мы нашли условно «живой» экземпляр 1996 года выпуска с неизвестным пробегом . Внедорожник оснащен дизельным двигателем объемом 2,2 литра и механической коробкой передач. Самая большая проблема Sportage первого поколения — кузов, который совсем не сопротивляется коррозии. Так что найти эту машину в «живом» состоянии очень сложно.

Jeep Grand Cherokee — от 6700 рублей





Легендарный внедорожник можно приобрести за вполне доступную сумму. При этом можно рассчитывать только на автомобиль первых лет выпуска. Мы нашли экземпляр 1993 года, в пробегом 350 тысяч километров . Двигатель здесь — 4-литровый, мощностью 180 сил. Полный привод подключаемый, коробка передач — автоматическая. Машина прожорливая, но как внедорожник свои функции выполняет отлично.

Opel Frontera — от 6700 рублей





Европейский внедорожник Opel Frontera стоит столько же, сколько и брутальный Grand Cherokee. Конечно, авторитет Opel на бездорожье не так велик, но все же Frontera имеет все атрибуты настоящего «проходимца» — рама, жестко подключаемый полный привод и понижающая передача. Мы нашли вариант 1994 года выпуска с пробегом 500 тысяч километров . Под капотом у этого автомобиля — не слишком мощный, но тяговитый и относительно надежный 2,3-литровый дизель на 100 «лошадок». Opel Frontera не столь обременительна в затратах, как другие внедорожники, но все же требует больше, чем обычный легковой автомобиль.

Chevrolet Niva — от 8 тысяч рублей





Как и упомянутый уже Kia Sportage, отечественный продукт это настоящий внедорожник под видом кроссовера. Кстати, автомобили даже похожи внешне. Хотя подержанная «Шеви Нива» на наш взгляд, не так уж и дешева. За указанную сумму продается экземпляр 2008 года выпуска с пробегом 120 тысяч километров . Под капотом может быть только один двигатель — 1,7-литровый инжекторный мощностью 80 «лошадок». «Шеви Нива» не отличается надежностью, но зато как внедорожник очень хороша.

SsangYong Action — от 9300 рублей





Интересно, что корейский внедорожник стоит немногим дороже Chevrolet Niva. Но при этом технологически находится на совершенно другом уровне. Подключаемый полный привод, современный дизельный двигатель, нормальный комфорт в машине 2006 года выпуска . Да и пробег по белорусским меркам невелик — всего 190 тысяч километров. Кстати, двигатели здесь лицензионные от Mercedes-Benz. Еще один плюсик.

Range Rover — от 9500 рублей





А можно махнуть на все рукой и купить… Range Rover. Британский аристократ, «фермер во фраке» как его метко прозвали в прессе. Он находится на границе нашего денежного лимита, зато какое уважение вызывает. И пусть за эти деньги можно купить только автомобиль 1999 года выпуска с пробегом 340 тысяч километров . Зато под капотом здесь — экономный 2,5-литровый дизельный двигатель. Головной боли прибавит пневмоподвеска, хотя владелец уверяет, что на в полном порядке, как и автоматическая трансмиссия вместе с раздаткой.

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