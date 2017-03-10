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В регионах рассказали, сколько тунеядцев освободили от сбора из-за трудной жизненной ситуации
Сбор на тунеядство
— С людьми, попавшими в трудную ситуацию, которые предъявляют определенные претензии и требования, хотят что-то высказать, встречались исключительно руководители вертикали власти. Это председатели сельского совета, горисполкома, райисполкома, главы администраций в городах, губернаторы, — заявил Александр Лукашенко 9 марта на совещании об актуальных вопросах развития страны. — «Наверху — члены правительства, руководители всех структур и подразделений. Люди хотят видеть и разговаривать с теми, кто принимает решения.
По словам президента, «если в декрете записано, что человек, попавший в сложную жизненную ситуацию, освобождается от платежей по этому направлению, вот пусть депутаты и примут это решение вместе с председателем райисполкома».
Гомельский облисплком: «Полностью освободили от налога 76% из обратившихся»
— На вторник 7 марта было рассмотрено 7013 заявлений на освобождение от уплаты сбора на финансирование государственных расходов из-за трудной жизненной ситуации. При этом 5338 человек полностью освободили от уплаты сбора, еще 188 человек частично освободили, — рассказал заместитель председателя комитета по труду, занятости и соцзащите Гомельского облисполкома Александр Семионов.
По его словам, в области освободили от уплаты сбора из-за трудной жизненной ситуации 76% от общего числа обратившихся. К примеру, по Гомелю этот показатель составляет около 72%, а в Брагинскомм районе — почти 90%.
— Например, если мужчина служил в армии, не мог трудоустроиться, занимался поиском работы, это может считаться трудной жизненной ситуацией. Или человек находился на лечении в медицинских учреждениях. Понятно, что он не работал, не получал деньги, был в трудной жизненной ситуации, — отмечает Александр Семионов.
Всего в Гомельской области направили около 92 тысяч извещений на уплату сбора на финансирование госрасходов.
От длительного больничного до ухода за родными
В Витебской области на 6 марта рассмотрели 1567 заявлений на освобождение от уплаты сбора из-за трудной жизненной ситуации. «При этом 725 человек полностью освободили от уплаты сбора, а частично — еще 310 человек. Остальным отказали в освобождении от уплаты сбора», — уточнили в Витебском облисполкоме.
К примеру, в Оршанском районе 109 человек освободили полностью от сбора, а частично — 67 человек. В Витебске полностью «ушли» от налога 236 человек, которые оказались в трудной жизненной ситуации, а частично — 49 человек. Меньше всего обращений было в Верхнедвинском районе, всего 4 человека полностью освободили от сбора.
— Под трудной жизненной ситуацией подразумевается тяжелое материальное имущественное положение, среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, состояние здоровья, длительный больничный, невозможность трудоустроиться по состоянию здоровья, уход за престарелыми или нуждающимися в уходе из-за состояния здоровья, — уточнили в Витебском облисполкоме.
В Витебской области направили 61,4 тысячи уведомлений на уплату налога на тунеядство.
В Брестской области на освобождение от уплаты сбора из-за тяжелой жизненной ситуации подали 3010 заявлений. Из которых полностью или частично удовлетворили 1629 заявок, уточнили в Брестском облисполкоме.
— Продолжается рассмотрение обращений, в том числе в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации. Каждую ситуацию в районах рассматривают коллегиально, —
Больше всего заявлений по поводу освобождения от уплаты сбора на финансирование госрасходов на середину февраля поступило из Борисовского, Молодечненского, Слуцкого и Солигорского районов. На середину февраля в области подали около 600 таких заявления. Из рассмотренных удовлетворили более 110. Более актуальные данные в Минском облисполкоме не предоставили.
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