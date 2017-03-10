Сбор на тунеядство не будут взимать в течение этого года, при этом отменять декрет не станут. Тем временем местные власти продолжают рассматривать заявления на освобождение от уплаты сбора теми, кто оказался в трудной жизненной ситуации. FINANCE.TUT.BY узнал, сколько человек уже освободили от этих выплат.



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— С людьми, попавшими в трудную ситуацию, которые предъявляют определенные претензии и требования, хотят что-то высказать, встречались исключительно руководители вертикали власти. Это председатели сельского совета, горисполкома, райисполкома, главы администраций в городах, губернаторы, — заявил Александр Лукашенко 9 марта на совещании об актуальных вопросах развития страны. — «Наверху — члены правительства, руководители всех структур и подразделений. Люди хотят видеть и разговаривать с теми, кто принимает решения.

По словам президента, «если в декрете записано, что человек, попавший в сложную жизненную ситуацию, освобождается от платежей по этому направлению, вот пусть депутаты и примут это решение вместе с председателем райисполкома».

Гомельский облисплком: «Полностью освободили от налога 76% из обратившихся»

— На вторник 7 марта было рассмотрено 7013 заявлений на освобождение от уплаты сбора на финансирование государственных расходов из-за трудной жизненной ситуации. При этом 5338 человек полностью освободили от уплаты сбора, еще 188 человек частично освободили, — рассказал заместитель председателя комитета по труду, занятости и соцзащите Гомельского облисполкома Александр Семионов.

По его словам, в области освободили от уплаты сбора из-за трудной жизненной ситуации 76% от общего числа обратившихся. К примеру, по Гомелю этот показатель составляет около 72%, а в Брагинскомм районе — почти 90%.

— Например, если мужчина служил в армии, не мог трудоустроиться, занимался поиском работы, это может считаться трудной жизненной ситуацией. Или человек находился на лечении в медицинских учреждениях. Понятно, что он не работал, не получал деньги, был в трудной жизненной ситуации, — отмечает Александр Семионов.

Всего в Гомельской области направили около 92 тысяч извещений на уплату сбора на финансирование госрасходов.

От длительного больничного до ухода за родными

В Витебской области на 6 марта рассмотрели 1567 заявлений на освобождение от уплаты сбора из-за трудной жизненной ситуации. «При этом 725 человек полностью освободили от уплаты сбора, а частично — еще 310 человек. Остальным отказали в освобождении от уплаты сбора», — уточнили в Витебском облисполкоме.

К примеру, в Оршанском районе 109 человек освободили полностью от сбора, а частично — 67 человек. В Витебске полностью «ушли» от налога 236 человек, которые оказались в трудной жизненной ситуации, а частично — 49 человек. Меньше всего обращений было в Верхнедвинском районе, всего 4 человека полностью освободили от сбора.

— Под трудной жизненной ситуацией подразумевается тяжелое материальное имущественное положение, среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, состояние здоровья, длительный больничный, невозможность трудоустроиться по состоянию здоровья, уход за престарелыми или нуждающимися в уходе из-за состояния здоровья, — уточнили в Витебском облисполкоме.

В Витебской области направили 61,4 тысячи уведомлений на уплату налога на тунеядство.

В Брестской области на освобождение от уплаты сбора из-за тяжелой жизненной ситуации подали 3010 заявлений. Из которых полностью или частично удовлетворили 1629 заявок, уточнили в Брестском облисполкоме.

— Продолжается рассмотрение обращений, в том числе в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации. Каждую ситуацию в районах рассматривают коллегиально, — рассказывали ранее в Миноблисполкоме. — Медицинские причины в числе основных, из-за которых граждане освобождаются от уплаты сбора. Также к ним относится, например, несвоевременное оформление группы инвалидности, служба в рядах Вооруженных Сил". Важным критерием для освобождения от уплаты сбора является документальное подтверждение того, что человек объективно не мог работать.

Больше всего заявлений по поводу освобождения от уплаты сбора на финансирование госрасходов на середину февраля поступило из Борисовского, Молодечненского, Слуцкого и Солигорского районов. На середину февраля в области подали около 600 таких заявления. Из рассмотренных удовлетворили более 110. Более актуальные данные в Минском облисполкоме не предоставили.