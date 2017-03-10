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Лукашенко велел изменить тактику борьбы с коррупцией на границе

11.03.2017 11:18 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко велел изменить тактику борьбы с коррупцией на границе

По мнению главы государства, пора уже не выявлять купленных пограничников и таможенников, а выявлять тех, кто их покупает.

Об этом Александр Лукашенко заявил во время совещания с силовыми ведомствами Беларуси. По словам президента, перед пограничным ведомством поставлены задачи по усилению войскового компонента. Также необходимо на порядок повысить качество оперативной деятельности, работы с местным населением.

"Учитывая, что мы - транзитная страна, одна из основных задач для контрольных органов на границе - создание благоприятных условий для перемещения пассажиров и грузов. Не дело, когда проезд через границу становится мучительным испытанием для людей", - подчеркнул белорусский лидер.

В качестве примера был приведен случай с детской спортивной командой, которая, возвращаясь из Вильнюса в декабре прошло года, провела на границе в пункте пропуска "Каменный Лог" около 10 часов. Александр Лукашенко заметил, что в этом, возможно, вина не только пограничных органов, но и сопровождающих, которые вовремя не обратились за содействием.

"Но тем не менее нам надо тоже быть более внимательными", - добавил президент.

При охране границы нельзя забывать и об обеспечении экономической безопасности государства.

"К сожалению, активно используют удобные транзитные белорусские коридоры контрабандисты и разного рода недобросовестные предприниматели, откровенно "покупая" должностных лиц таможенного и пограничного ведомств, - констатировал президент. - Пора менять тактику борьбы с коррупцией в этой сфере. Не допускать подкупа сотрудников на границе и их работы в интересах контрабандистов, а переходить в наступление, выходить на основных исполнителей и организаторов контрабандных каналов".

 
 
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По мнению главы государства, пора уже не выявлять купленных пограничников и таможенников, а выявлять тех, кто их покупает.

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