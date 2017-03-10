Игры с каждым годом становятся все масштабнее и детальнее, но часто эта красота дается высокой ценой. Трехлетний компьютер сегодня уже не способен запускать видеоигры с высоким сглаживанием, а некоторые эффекты недоступны вовсе. Про ноутбук, который когда-то был куплен для учебы, и говорить нечего: он с трудом тянет браузер с десятью «тяжелыми» вкладками, не то что современные игры. Но, кажется, у этой проблемы появилось решение.





Название этого решения — облачный стриминг игр. Чтобы не путать его со стримингом видеоигр на Twitch или YouTube Gaming, можно использовать слово «визуализация».

Облачный стриминг игр — что это такое?

За этими терминами скрывается довольно нехитрая для 2017 года технологическая схема. Пользователь арендует удаленный компьютер у специализированной компании. Игра или любая другая программа запускается на сервере, процессорные и графические мощности уходят на обработку данных, а пользователю на его устройство транслируется итоговая картинка.

Соответственно, его ноутбук, смартфон или даже телевизор со Smart-функционалом должны быть мощными лишь настолько, чтобы видео из интернета не тормозило.





Более важным условием, нежели мощность, является стабильный и быстрый интернет. Скорость нужна для получения качественной картинки с минимальными задержками и без графических артефактов.

При низкой скорости или проблемах с соединением изображение будет дергаться, а на экране то и дело станут появляться искажения, портящие впечатления от игры. Поэтому 3G или медленного ADSL-интернета для стриминга недостаточно.

Сегодня есть всего три вменяемых сервиса облачной визуализации игр — PlayStation Now, PlayKey и LiquidSky (их на самом деле чуть больше, но это более-менее стабильно работающие). Впрочем, жителям Беларуси будут интересны лишь два из них.

PlayStation Now

PlayStation Now сегодня официально запущен только в США, Канаде, Великобритании, Бельгии и Нидерландах. Когда сервис станет работать в нашем регионе — тайна за семью печатями.





При этом польза PlayStation Now сомнительна. С его помощью можно играть во всю линейку проектов PlayStation 3 на компьютере или телевизоре Sony и Samsung через SmartHub.

Вроде бы хорошо, но цена в 19 долларов в месяц — слишком высокий порог входа за игры с консоли, вышедшей в 2006 году. Поэтому по PlayStation Now в Беларуси, скорее всего, никто горевать не будет.

PlayKey

PlayKey — российский сервис, доступный на территории Беларуси и не требующий зверской абонентской платы. PlayKey позволяет играть в некоторые игры из Steam, Uplay и Battle.net, но с одним условием: эти игры уже должны быть на ваших аккаунтах.





Зарегистрироваться в сервисе очень просто. Достаточно зайти на официальный сайт и скачать клиент. После установки и запуска вас перенаправят снова на сайт. Не пугайтесь, так и нужно: игры запускаются прямо из браузера.

В каталоге представлено довольно много проектов — как старых, так и совсем новых. Есть Grand Theft Auto V, For Honor, Dishonored 2 и даже ископаемые вроде Truck Racer (вряд ли в это кто-то будет играть всерьез, скорее, такие игры присутствуют для массовости).

PlayKey предлагает пять тарифов, в зависимости от ваших предпочтений. Есть ознакомительный вариант на час игрового времени примерно за 1 (белорусский) рубль 60 копеек: достаточно для того, чтобы понять, нужен ли вам стриминг или нет.

Если технология понравится, то месячная подписка (а точнее 70 часов игры) обойдется в 12 рублей 75 копеек, но видео будет транслироваться в разрешении 720p.

Картинка в 1080p на те же 4200 минут стоит уже 19 рублей 30 копеек в месяц. В традициях старых тарифов на ADSL-интернет есть ночной вариант (с 00.00 до 12.00) за 6 рублей 20 копеек.

Годовая плата за максимальный тариф получается в районе 232 рублей: более-менее мощный игровой компьютер стоит в 4−5 раз дороже, так что арифметика вроде бы приятная.





Однако в случае с PlayKey есть нюансы. Во-первых, играть можно только в те игры, которые есть в каталоге. То есть запустить, скажем, GTA IV или Total War: Rome 2 нельзя, даже если вы купили их когда-то в Steam.

Вся ваша игровая вселенная скукоживается до ста игр, доступных для стриминга. То есть игр там в полтора раза больше, но часть из них и так запускается на очень слабых компьютерах: платить за визуализацию нетребовательной Sonic & Sega All-Stars Racing было бы странно.

К тому же не стоит забывать о требованиях к интернету. Если у вас скорость 20, 50 или 100 Мбит/с, то проблем с PlayKey нет практически никаких. Качество картинки вполне приемлемое, задержка есть, но она не сильно заметна, хотя в мультиплеерных играх вроде Overwatch, Dota 2 или World of Tanks, где важна молниеносная реакция, иногда могут возникать проблемы.





Совсем другое дело, если интернет нестабилен или скорость меньше 10 Мбит/с. В этом случае на экране появляются графические артефакты, картинка начинает подвисать, куда-то пропадает звук, задержка между движением мыши и реакцией персонажа на экране становится катастрофической — словом, играть невозможно. Разве что от неспешной Civilization VI в 720p можно получить удовольствие.

LiquidSky

Один из основных плюсов PlayKey заключается в том, что пользователю не нужно ничего настраивать перед игрой. Достаточно запустить клиент, выбрать игру и надеяться на провайдера интернета. Никаких драйверов, обновлений или дополнительных настроек.





LiquidSky идет немного по другому пути. Американский стартап предоставляет удаленный компьютер, на который вы можете устанавливать любые программы и игры. Если в PlayKey можно играть лишь в то, что есть в каталоге сервиса, то с помощью LiquidSky можно играть вообще во все. Правда, сначала это «все» придется установить.

В распоряжении пользователя имеется от 100 до 500 гигабайт памяти. Чтобы начать играть, нужно, как на новый ПК из коробки, установить все программы и игры. Разумеется, это занимает много времени, но зато вас никто не ограничивает в выборе.

Задержка в LiquidSky по ощущениям выше, чем в PlayKey — очевидно из-за того, что ближайший дата-центр находится в Германии. Даже при высокой скорости интернета случаются подвисания картинки и иногда пропадает звук. Так что и тут не все идеально, хотя временами все-таки можно играть в World of Tanks и даже умудриться кого-то убить. Но с игрой на домашнем ПК это, конечно, ни в какое сравнение не идет.





В стадию открытого тестирования LiquidSky войдет во второй половине марта. До этого времени сервис доступен лишь ограниченному количеству пользователей. LiquidSky можно пользоваться бесплатно до трех часов в сутки, но придется смотреть рекламу. Без рекламы сервис стоит от 10 долларов в месяц и предлагает либо 80 часов в режиме слабого компьютера, либо 40 часов в Pro-режиме, либо 20 часов в режиме Elite.

Под слабой системой подразумевается трехъядерный процессор, 2 GB видеопамяти и 8 GB оперативной памяти. Этого достаточно для запуска всех современных игр в режиме 1080p. Для максимальных настроек графики и более высокой частоты кадров лучше подойдут варианты Pro и Elite. Первый предлагает шестиядерный процессор, 4 GB видеопамяти и 16 GB оперативки, а второй — 12 ядер на CPU, 8 GB GPU и 32 GB оперативной памяти.

Что в итоге?

Окунаться с головой в мир облачной визуализации игр пока что преждевременно. Достойных сервисов мало, а те, что есть, не всегда удовлетворяют запросы требовательных игроков.





PlayKey сравнительно дешевый, но игр там не так уж и много, хотя разработчики постоянно расширяют ассортимент, добавляя новики. LiquidSky предлагает больше возможностей, но и стоит он значительно дороже. Да и арендуя удаленный компьютер, вы сталкиваетесь со всеми проблемами, которые возникают на ваших домашних системах и от которых вы хотите убежать в мир светлого облачного будущего.

Поэтому рекомендовать какой-то конкретный сервис было бы нечестно. Если у вас есть желание, то попробовать один из них все же стоит: так вы поймете, что из себя представляет технология облачной визуализации и как преимущества она дает. Но вот пользоваться PlayKey или LiquidSky на постоянной основе вам вряд ли захочется.