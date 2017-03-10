Задержания некоторых представителей белорусской оппозиции состоялись накануне во время митинга в Молодечно. Что стоит за нынешней активностью оппозиционных сил: отстаивание справедливости, или попытка адаптировать свои политические амбиции к сложившейся ситуации? За комментариями мы обратились к политическому эксперту Алексею Дзерманту.

"Надо понимать, что есть простые люди, которые имеют право протестовать, высказываться по разным вопросам. Требования людей вполне понятны. Видно, что власть идет навстречу, слышит этих людей, а есть политики, которым важно отстоять именно свои политические лозунги. Есть дифференцированное отношение к народу и к этим политикам. Это профессиональные революционеры, которым интересы народа не важны, им важно устроить революцию", — отмечает эксперт.

Лозунги оппозиции довольно радикальны — это и отставка президента, и смена действующей модели, которая им крайне не нравится.

Аудиозапись комментария Алексея Дзерманта слушайте на радио Sputnik Беларусь.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси задержали оппозиционеров после "марша нетунеядцев" Политический эксперт Алексей Дзермант о задержаниях представителей оппозиции, мотивах их активности и белорусских "гайд-парках".