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В Беларуси задержали оппозиционеров после "марша нетунеядцев"

11.03.2017 11:59 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Задержания некоторых представителей белорусской оппозиции состоялись накануне во время митинга в Молодечно. Что стоит за нынешней активностью оппозиционных сил: отстаивание справедливости, или попытка адаптировать свои политические амбиции к сложившейся ситуации? За комментариями мы обратились к политическому эксперту Алексею Дзерманту.
"Надо понимать, что есть простые люди, которые имеют право протестовать, высказываться по разным вопросам. Требования людей вполне понятны. Видно, что власть идет навстречу, слышит этих людей, а есть политики, которым важно отстоять именно свои политические лозунги. Есть дифференцированное отношение к народу и к этим политикам. Это профессиональные революционеры, которым интересы народа не важны, им важно устроить революцию", — отмечает эксперт.
Лозунги оппозиции довольно радикальны — это и отставка президента, и смена действующей модели, которая им крайне не нравится.
Аудиозапись комментария Алексея Дзерманта слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Политический эксперт Алексей Дзермант о задержаниях представителей оппозиции, мотивах их активности и белорусских "гайд-парках".

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