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В Беларуси задержали оппозиционеров после "марша нетунеядцев"
11.03.2017 11:59 — Разное | Sputnik Беларусь
Задержания некоторых представителей белорусской оппозиции состоялись накануне во время митинга в Молодечно. Что стоит за нынешней активностью оппозиционных сил: отстаивание справедливости, или попытка адаптировать свои политические амбиции к сложившейся ситуации? За комментариями мы обратились к политическому эксперту Алексею Дзерманту.
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Политический эксперт Алексей Дзермант о задержаниях представителей оппозиции, мотивах их активности и белорусских "гайд-парках".
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