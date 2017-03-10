Сегодня на стадионе футбольного клуба «Минск» будет разыгран первый трофей нового сезона. По традиции за Суперкубок Беларуси — 2017 сразятся чемпион и обладатель Кубка страны. Матч начнется в 15.00.



Фото: abff.by

Суперкубок разыгрывается с 2010 года, и во всех без исключения поединках за этот приз спорит вот уже 13-кратный чемпион Беларуси БАТЭ. Причем лишь однажды в семи предыдущих попытках борисовчане упустили трофей. Случилось это 6 марта 2012 года, когда БАТЭ проиграл «Гомелю» (0:2).

Нынче оппонентом БАТЭ будет «Торпедо-БелАЗ» из Жодино, которым руководит бывший наставник борисовчан Игорь Криушенко, недавно возглавивший сборную Беларуси . Правда, торпедовцы во время матча вынуждены будут обойтись без своего рулевого, который отбывает дисквалификацию за эмоциональные высказывания в адрес судейской бригады арбитра Ищенко из Речицы после игры 30-го тура минувшего чемпионата против «Шахтера» (1:1).

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Жодинское «Торпедо-БелАЗ» второй раз сразится за Суперкубок на правах обладателя Кубка Беларуси. Первая попытка, 27 февраля 2011 года, оказалась неудачной и завершилась крупным поражением — 0:3.

Но вообще «Торпедо-БелАЗ» в последнее время является неудобным оппонентом для борисовчан. В 2016 году команды встречались трижды: дважды в чемпионате (соперники обменялись гостевыми победами со счетом 2:1), а также в финале Кубка страны, где БАТЭ уступил в серии послематчевых пенальти. Причем два последних матча выиграли торпедовцы.

Хотя в очных дуэлях за всю историю белорусских чемпионатов преимущество БАТЭ подавляющее — 22 победы, 12 ничьих, 3 поражения. Но нынче тот самый случай, когда статистика обманчива.

В межсезонье торпедовцы расстались с лучшим прошлогодним снайпером команды Вадимом Демидовичем, который перебрался в минское «Динамо», ушли универсал Терентий Луцевич, способный действовать как в центре обороны, так и в нападении, а также защитник Валерий Каршакевич, форвард Денис Трапашко, украинские легионеры Сергей Загинайлов и Антоном Голенков.

Зато с легионерских хлебов вернулся в Жодино нападающий Максим Скавыш, когда-то игравший и в БАТЭ. В числе новобранцев также форварды Александр Макась и Егор Зубович, полузащитник сборной Армении Камо Оганесян, македонец Джелил Асани.

На тренировочном сборе в Турции торпедовцы в товарищеских поединках взяли верх над украинской «Зарей» — 2:1 и российским «Нефтехимиком» — 1:0, а также сыграли вничью с грузинским «Сабуртало» — 1:1 и украинским «Гелиосом» — 1:1.

БАТЭ на втором сборе в Турции провел 5 спаррингов. Борисовчане потерпели поражение от тбилисского «Динамо» — 0:2, затем одолели казахстанские команды «Ордабасы» — 3:1, «Иртыш» — 1:0, а потом сыграли вничью с украинскими «Ильичевцем» (Д2) — 2:2 и «Колосом» (Д2) — 3:3.

На первом февральском сборе в турецком Белеке БАТЭ сыграл вничью со словенским «Марибором» — 0:0, уступил болгарскому «Лудогорцу» — 1:2 и взял верх над украинским «Черноморцем» из Одессы — 2:1.

В межсезонье БАТЭ уже привычно пополнился десантом из Сербии — в команду пришли защитник Милош Остоич и нападающий Анес Рушевич. Вылечился и пропустивший половину прошлого сезона лидер обороны Неманья Милунович.

На втором сборе в Турции с БАТЭ работал и финский нападающий Яссе Туоминен. Штаб борисовчан желает видеть легионера в команде, однако переговоры с его нынешним клубом «Лахти» идут тяжело.

Покинули БАТЭ зимой Александр Глеб (ушел в российские «Крылья Советов»), Виталий Гайдучик (в греческий «Астерас»), Эдгар Олехнович (в солигорский «Шахтер») и Николай Сигневич (в греческий «Платаниас») и вратарь Артем Сороко (в «Ислочь»).

Что касается призового фонда Суперкубка Беларуси, то победитель получит 9000 рублей, проигравший — 4000.

Наставник БАТЭ Александр Ермакович в случае победы может стать самым успешным тренером в Суперкубках Беларуси. Сейчас у него и Виктора Гончаренко по три этих трофея.

Регламент Суперкубка отличается тем, что по ходу матча команды могут произвести по 5 замен. В случае ничейного исхода в основное время для определения победителя будет назначена серия послематчевых пенальти.

Матч обслужит судейская бригада во главе с Алексеем Кульбаковым из Гомеля. Его ассистентами выступят Дмитрий Жук (Минск) и Олег Маслянко (Брест). Четвертый судья — Сергей Цинкевич (Осиповичи), инспектор — Юрий Майстров (Фаниполь), делегат АБФФ — Игорь Цаплюк (Минск).